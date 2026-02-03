Хвастался пачкой денег, разъезжая на лимузине во время блэкаута в Киеве: блогер привлечен к ответственности, - Нацполиция

В столице полиция составила административный протокол на блогера, который во время отключений света демонстративно разъезжал по центру Киева в лимузине и провоцировал прохожих.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, правоохранители обнаружили видео, на котором 21-летний житель столицы в арендованном лимузине с яркой подсветкой хвастается пачкой денег и специально провоцирует прохожих.

"В дальнейшем он спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого с откровенным пренебрежением отвечал на замечания пожилой женщины, имея целью вызвать возмущение среди граждан", - отметили в полиции.

По результатам проверки на нарушителя составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Правоохранители подчеркнули, что в то время, когда жители Киева преодолевают трудности из-за блэкаутов, "демонстративные выходки ради лайков - это не креатив, а пренебрежение к обществу и публичному порядку".

