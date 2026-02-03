Хвастался пачкой денег, разъезжая на лимузине во время блэкаута в Киеве: блогер привлечен к ответственности, - Нацполиция
В столице полиция составила административный протокол на блогера, который во время отключений света демонстративно разъезжал по центру Киева в лимузине и провоцировал прохожих.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
По данным отдела коммуникации полиции Киева, правоохранители обнаружили видео, на котором 21-летний житель столицы в арендованном лимузине с яркой подсветкой хвастается пачкой денег и специально провоцирует прохожих.
"В дальнейшем он спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого с откровенным пренебрежением отвечал на замечания пожилой женщины, имея целью вызвать возмущение среди граждан", - отметили в полиции.
По результатам проверки на нарушителя составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).
Правоохранители подчеркнули, что в то время, когда жители Киева преодолевают трудности из-за блэкаутов, "демонстративные выходки ради лайков - это не креатив, а пренебрежение к обществу и публичному порядку".
Цю фразу приписують Лесю Подерв'янському. Так це чи не так, але дуже схоже на опис "мудрого наріду". (((
А і ще, абсолютно вся молодь має воювати на фронті?
а воні - ні
бо вік малий
то чого їм вмирати за твої помилки?
мені допомагає, побочок не бачу
але то рецептурний препарат
зверніться до психіатра анонімно
З.І. дякую за зауваження. Ліньки розкладку перемикати. Після заливання в клаву лимонаду, цей процес іноді проходить неконтрольовано. На днях поміняю ноут і буду привчатися переключати.
Типове бидло !
кожний пересічний чоловік йому б пику набив
доїбався до бабці
фу***
ти своє боягузтво на мене не переводь
в мене дві судимості за самозахист, терпіла
Знищувати..
Заслуговує виродок ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️