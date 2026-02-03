Вихвалявся пачкою грошей, роз’їжджаючи лімузином під час блекауту в Києві: блогера притягнуто до відповідальності, - Нацполіція

У столиці поліція склала адміністративний протокол на блогера, який під час відключень світла демонстративно роз’їжджав центром Києва в лімузині та провокував перехожих.

За даними відділу комунікації поліції Києва, правоохоронці виявили відео, на якому 21-річний мешканець столиці в орендованому лімузині з яскравим освітленням хизується пачкою грошей та спеціально провокує перехожих.

"Надалі він спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, маючи на меті викликати обурення серед громадян", - зазначили в поліції.

За результатами перевірки на порушника склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Правоохоронці наголосили, що у час, коли мешканці Києва долають труднощі через блекаути, "демонстративні витівки заради лайків - це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку".

