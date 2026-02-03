Вихвалявся пачкою грошей, роз’їжджаючи лімузином під час блекауту в Києві: блогера притягнуто до відповідальності, - Нацполіція

У столиці поліція склала адміністративний протокол на блогера, який під час відключень світла демонстративно роз’їжджав центром Києва в лімузині та провокував перехожих.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

За даними відділу комунікації поліції Києва, правоохоронці виявили відео, на якому 21-річний мешканець столиці в орендованому лімузині з яскравим освітленням хизується пачкою грошей та спеціально провокує перехожих.

"Надалі він спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, маючи на меті викликати обурення серед громадян", - зазначили в поліції.

За результатами перевірки на порушника склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Блогера в Києві оштрафували за провокації під час блекаутів

Правоохоронці наголосили, що у час, коли мешканці Києва долають труднощі через блекаути, "демонстративні витівки заради лайків - це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку".

Чого ж зневага? Це вияв поваги до держави, яка дає йому можливість в 21 рік кататися і кайфувати. Така вона, тотальна війна, яка стосується кожного.
03.02.2026 15:15 Відповісти
03.02.2026 15:21 Відповісти
І чого ви його пику закриваєте??????????
03.02.2026 15:14 Відповісти
03.02.2026 15:14 Відповісти
Мабудь шоб не давати зайвого піара?
03.02.2026 15:24 Відповісти
Щоб не розтрощили при зустрічі 🙂
03.02.2026 15:58 Відповісти
03.02.2026 15:15 Відповісти
Вдячний ілікторат Зелєньського..
03.02.2026 21:44 Відповісти
Що з цією країною не так?
03.02.2026 15:16 Відповісти
Ні це з "плем"ям" в цій країні від слова- Зовсім не так, пора вже починати перевиховувати.
03.02.2026 15:43 Відповісти
"Українці - чемпіони світу з суіциду. Бо це вибір народу, який хоче померти..."

Цю фразу приписують Лесю Подерв'янському. Так це чи не так, але дуже схоже на опис "мудрого наріду". (((
03.02.2026 16:12 Відповісти
А за який хрєн той блогер живе? Виродок.
03.02.2026 15:16 Відповісти
Як це за який. За наш і з вами, і тієї жінки.
03.02.2026 15:21 Відповісти
За рахунок дурнів, які пасуться цілодобово в Інтернеті і ставлять лайки таким придуркам.
03.02.2026 15:42 Відповісти
Молодь має воювати на фронті а не дуріти в тилу!
03.02.2026 15:16 Відповісти
Ти по ньому одному зробив висновок щодо всієї молоді?

А і ще, абсолютно вся молодь має воювати на фронті?
03.02.2026 15:21 Відповісти
А хто ж як не молодь має ставати на захист України? А жити і не померти хоче вся молодь?
03.02.2026 15:23 Відповісти
Незнаю, може поруч з молоддю мають воювати і ті, хто довів країну до війни, ті, хто кричать що всі мають воювати (а самі не воюють)?
03.02.2026 15:26 Відповісти
Я воюю, а молоді поруч не бачу.
03.02.2026 15:35 Відповісти
ти зазе голосував?
а воні - ні
бо вік малий
то чого їм вмирати за твої помилки?
03.02.2026 15:40 Відповісти
То може в Україні після війни буду тільки я жити та мої діти, раз ця молодь не долучилась до оборони України? Лишаться в Україні тільки ветерани та їх рідні, а всі решта хай емігрують, це ж не їх війна, і не їх країна!
03.02.2026 16:02 Відповісти
а працювати хто буде?
03.02.2026 16:45 Відповісти
Знаєш, не дуже хочеться ставити під сумнів твої слова (а раптом і справді воюєш), але тебе так багато тут в коментах, що сумніви все ж виникають.
03.02.2026 15:43 Відповісти
Ну не все ж на нулі сидіти. Хочеться іноді подивитись чим живе країна яку ми захищаємо, що пишуть люди які живуть в тилу. Але почитаєш коменти і хочеться когось вбити, добре що москалі завжди є в будь якій кількості.
03.02.2026 16:07 Відповісти
приймай кветіапін, бо реально полізеш до когось, а люди різні
03.02.2026 16:46 Відповісти
Ви думаєте він допоможе? А побочна дія?
04.02.2026 09:59 Відповісти
яка саме? я на ніч вживаю - сплю як малеча
мені допомагає, побочок не бачу

але то рецептурний препарат
зверніться до психіатра анонімно
04.02.2026 10:49 Відповісти
Ні це ми, 50+, повинні розвантажувати пенсійний фонд
03.02.2026 15:26 Відповісти
У людини цілком нормальна реакція. От тільки одне але в цій історії. Якщо і введуть мобілізацію з 18 років, все одно такі тваринки воювати не будуть. Їм вже давно "папи і мами" через різного роду паночок круп зробили по 3 інвалідності і вони вже 3 рази зняті з обліку в тцк. Воювати піде молодь із сільсської місцевості у першу чергу. І звичайно ті, хто не має от таких прєсаков бабла.
03.02.2026 15:26 Відповісти
Ну от, адекватну молодь на війну, а тких, як цей блогер для економіки (смішно), покращення демографії (ха)?
03.02.2026 15:29 Відповісти
Так, нажаль в Україні не існує ні соціальної, ні будь якої іншої справедливості. А кількість п....дарасів нажаль росте в геометричній прогресії.
03.02.2026 15:33 Відповісти
Винєпонімаєтє. Цей РенжРовер він купив з монетизації ютуба. Єто другоє.
03.02.2026 15:19 Відповісти
Совки проти золотого фонду Зеленського. Вони різні як з інших планет.
03.02.2026 15:19 Відповісти
Золотий фонд зЄжаби в Ізраїлі, Монако, Еміратах ….
03.02.2026 15:22 Відповісти
краще і не скажеш
03.02.2026 15:39 Відповісти
низя, генофонд
03.02.2026 15:19 Відповісти
03.02.2026 15:21 Відповісти
Була новина, персонаж з фото, мобілізувався.
03.02.2026 15:28 Відповісти
🤣 100% !!!!!...
03.02.2026 17:13 Відповісти
Відволікаючись від факту, шо цей кєкс - підарас... а шо він порушив, шо його поліція спакувала?
03.02.2026 15:22 Відповісти
Знову Україна буде платити мільйони гривень блогеру, який подасть позов в Європейський Суд..
03.02.2026 15:26 Відповісти
Та там до європейського суду не дійде. Шо вони можуть йому предʼявити? Катання на арендованій машині? Включені фари "поки вся країна без світла"? Стьоб з бабулькі, яка все життя голосувала за комуністів, а тепер ненавидить "мажорів"?
03.02.2026 15:30 Відповісти
З.І. Подивився відео. Беру свої слова про "підаріса" назад. Пакувати треба було ту бабку-пролєтарку. Я би з неї теж стібався, якби всі претензії до мене були б через те, шо я катаюсь на дорогій машині.
03.02.2026 15:28 Відповісти
Тут проблема в низькому загальному рівні як освіти так і моралі цього молодого і вже хамидла. До речі, оце "З.І." - калька з рузькоязичницького "З.Ы.", навчіться перемикати клавіатуру і писати "P.S."
03.02.2026 15:54 Відповісти
Та да. Вся молодь має бути або в окопах, або в злиднях. Оце і є національна ідея!!
03.02.2026 15:56 Відповісти
Ну так, чувак не теорему Піфагора доводив. Але ж і протизаконного нічого не робив. В поліції нема чим занятися? Чи в Україні на пєпєлаці з лампочками можна їздити тільки Зєлі?
З.І. дякую за зауваження. Ліньки розкладку перемикати. Після заливання в клаву лимонаду, цей процес іноді проходить неконтрольовано. На днях поміняю ноут і буду привчатися переключати.
03.02.2026 15:57 Відповісти
Чій ублюдок?
03.02.2026 15:22 Відповісти
цез його дивляться такі тупі бовдури, та сміються ставлять лайки та підбурюють цього блоХера
03.02.2026 15:23 Відповісти
Пачку грошей конфіскувати для потреб ЗСУ, а мажор нехай 15 діб прибирає у приміщеннях червоного корпусу КНУ
03.02.2026 15:24 Відповісти
Краще судна виносити з під поранених. Чи в морзі санітаром
03.02.2026 15:28 Відповісти
для цього потрібно ментам проявити "солдатську смєкалку"..організувати напад "*********"
03.02.2026 16:38 Відповісти
конфыскувати за що саме?
03.02.2026 16:53 Відповісти
За те ,що у когось нема і жаба душить споконвічна.
03.02.2026 20:13 Відповісти
Так, а де тцк? Чи він з недоторканих?
03.02.2026 15:24 Відповісти
21 рік
03.02.2026 15:27 Відповісти
Он малєнькій мальчік в трусіках і тріжди інвалід снятий с учєта! Гаспажа крупа інваліднасті падтвєрділа! Всє справкі папа і мама чєсна купілі! А машина, ну ета друг дал пакататся бєднаму умствєнаатсталаму інваліду... І ваабщє, іму нєт іщьо 25 і он гінафонт націі! Ктота вєдь должен за важдя галасавать!
03.02.2026 15:29 Відповісти
В сенсі - де тцк? Там же сказано "роз'їжджав центром Києва в лімузині ". Може тцк ще майбахи повинне зупиняти, щоб вам догодити, і кулєбі з яценюком повістку віднести?
03.02.2026 15:33 Відповісти
а ему э 25?
03.02.2026 20:21 Відповісти
БлоХер !
Типове бидло !
03.02.2026 15:25 Відповісти
просто тупий хлопчик. Тато і мама мабуть такі ж тупі. Ніяк не втямлять для чого потрібне виховання і правила хорошого тону. Думають,що гроші виправдовують спосіб жити свинею
03.02.2026 15:31 Відповісти
тю ***
кожний пересічний чоловік йому б пику набив
доїбався до бабці
фу***
03.02.2026 15:41 Відповісти
Такі як ти пересічні ,коли бачать таку машину, під себе ходять.Теж мені Робінгуд на мінімалках.Просто одне малолітнє, дурнувате захотіло хайпу за батьківський рахунок.
03.02.2026 20:18 Відповісти
це називається проекція
ти своє боягузтво на мене не переводь
в мене дві судимості за самозахист, терпіла
03.02.2026 21:13 Відповісти
Тю, ***, ну випишуть 85 грн штрафу. Він ще більше лайків отримає від свої блохерних підпісікав. ***, та це піздесь.
03.02.2026 15:46 Відповісти
він іщьо рєбєнок
03.02.2026 15:57 Відповісти
Реббєнок...
03.02.2026 16:23 Відповісти
Затримувати за таке на жаль менти не мали права, і нічого йому не зроблять на жаль...краще б підкинули наркотики і жорстко затримали...або викликали на домомогу колег у цивільному і відлупцювати до полусмерті під виглядом "*********"
03.02.2026 16:36 Відповісти
А просто ***** дати і бабло відібрати нє?
03.02.2026 16:39 Відповісти
Безмігке сміття яке орендувале ржаве відро і пускало нікчемні понти, бо надивившись тіктоків воно більше нічого вартого й не може робити🤢🤮
03.02.2026 16:48 Відповісти
Нажаль багато підлітків такі(( точно шо біосміття а не блохєри...
Знищувати..
03.02.2026 21:22 Відповісти
Мерзота не може не бути мерзотою-бо вона мерзота...
03.02.2026 18:46 Відповісти
Нехай бабулькі його поб'ють , порепають, пакалічать...
Заслуговує виродок ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
03.02.2026 21:21 Відповісти
 
 