Вихвалявся пачкою грошей, роз’їжджаючи лімузином під час блекауту в Києві: блогера притягнуто до відповідальності, - Нацполіція
У столиці поліція склала адміністративний протокол на блогера, який під час відключень світла демонстративно роз’їжджав центром Києва в лімузині та провокував перехожих.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
За даними відділу комунікації поліції Києва, правоохоронці виявили відео, на якому 21-річний мешканець столиці в орендованому лімузині з яскравим освітленням хизується пачкою грошей та спеціально провокує перехожих.
"Надалі він спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, маючи на меті викликати обурення серед громадян", - зазначили в поліції.
За результатами перевірки на порушника склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Правоохоронці наголосили, що у час, коли мешканці Києва долають труднощі через блекаути, "демонстративні витівки заради лайків - це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку".
Цю фразу приписують Лесю Подерв'янському. Так це чи не так, але дуже схоже на опис "мудрого наріду". (((
З.І. дякую за зауваження. Ліньки розкладку перемикати. Після заливання в клаву лимонаду, цей процес іноді проходить неконтрольовано. На днях поміняю ноут і буду привчатися переключати.
