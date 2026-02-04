На границе в Ямполе из Днестра водолазы достали тело 31-летнего мужчины, пытавшегося незаконно пересечь границу
В городе Ямполь, Винницкой области, завершилась поисковая операция на реке Днестр.
Спасатели подняли на поверхность тело местного жителя, который пытался вплавь преодолеть государственную границу, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности инцидента
Накануне пограничники с помощью технических средств наблюдения зафиксировали движение неизвестного в сторону реки. Мужчина перешел по льду на остров у берега, где разделся и прыгнул в воду, пытаясь пересечь границу.
Из-за ледяной воды и стремительного течения мужчина почти сразу начал тонуть. Пограничный наряд оперативно прибыл на место происшествия, однако из-за сложных погодных условий и опасности добраться до пострадавшего физически было невозможно.
Поисковая операция
К спасательным работам немедленно привлекли водолазную группу ГСЧС.
Поиски продолжались несколько часов в сложных условиях.
Тело погибшего удалось обнаружить и поднять на поверхность только на следующий день. Им оказался 31-летний местный житель.
Жаль мужчину, независимо от того, что на самом деле заставило его лесть в реку зимой.
