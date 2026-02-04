Трагедія на кордоні: у Ямполі з Дністра водолази дістали тіло 31-річного чоловіка

У місті Ямпіль, на Вінничині, завершилася пошукова операція на річці Дністер.

Рятувальники підняли на поверхню тіло місцевого жителя, який намагався вплав подолати державний кордон, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці інциденту

Напередодні прикордонники за допомогою технічних засобів спостереження зафіксували рух невідомого в бік річки. Чоловік перейшов по кризі на острів поблизу берега, де роздягнувся та стрибнув у воду, намагаючись перетнути кордон.

Через крижану воду та стрімку течію чоловік майже одразу почав тонути. Прикордонний наряд оперативно прибув на місце події, проте через складні погодні умови та небезпеку дістатися до потерпілого фізично було неможливо.

Пошукова операція

До рятувальних робіт негайно залучили водолазну групу ДСНС.

Пошуки тривали кілька годин у складних умовах.

Тіло загиблого вдалося виявити та підняти на поверхню лише наступної доби. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Топ коментарі
Слимаковому роду нема переводу.
Навіт як шо вони стрибають у воду.
04.02.2026 15:44 Відповісти
Україна була НЕ його Держава.

його страна зветься "какая разница"

04.02.2026 16:13 Відповісти
Не хочуть на фронт? Є маса альтернативних способів допомагати армії. Але ж ухилянти хочуть сидіти по барах та смоктати пиво. А воює та захищає його спокій нехай хтось інший.
04.02.2026 16:22 Відповісти
Прапор в руки...
04.02.2026 15:53 Відповісти
Те шо наголосував та будував те й набудував. А те шо набудував та наголосував не хочеш захищати. Так хто тобі доктор? Це по перше, а по друге ти кацапів не звинувачуєш?
04.02.2026 15:58 Відповісти
Не хочуть.
04.02.2026 16:12 Відповісти
Не хочуть на фронт? Є маса альтернативних способів допомагати армії. Але ж ухилянти хочуть сидіти по барах та смоктати пиво. А воює та захищає його спокій нехай хтось інший.
04.02.2026 16:22 Відповісти
Так.Нарід свій обовязок перед державою на виборчих дільницях виконав.
04.02.2026 16:26 Відповісти
Єрмак: Наша стратегія - не прославляти військові зусилля і не звинувачувати Росію в наших бідах Джерело: https://censor.net/ua/n3223959
04.02.2026 16:13 Відповісти
Я це не підтримую звичайно, і єрмака теж. Але це було сказано ще до повномаштабної війни в 2020-му році.
04.02.2026 16:19 Відповісти
І це щось міняє?
04.02.2026 16:27 Відповісти
Це типу з 14 р не війна була?
04.02.2026 16:31 Відповісти
А він точно через " неправильно побудовану державу " хотів втекти ? Чи може все-таки через напад рашистів і наслідки цього ?
04.02.2026 16:16 Відповісти
Закриті кордони-це наслідок недолугої політики нашої влади
04.02.2026 16:30 Відповісти
Звичайно! Не було б мобілізації- і цей чоловік був би живий. Жив би, працював на благо РФ, ростив діток- громадян РФ.
04.02.2026 16:47 Відповісти
Мобілізація-це не про закриттч кордонів
04.02.2026 17:01 Відповісти
А кацапи вже на західному кордоні?
04.02.2026 16:50 Відповісти
Якщо нікому буде боронити Україну то не тільки на західному кордоні кацапи будуть, а й за ним.
04.02.2026 17:05 Відповісти
04.02.2026 16:13 Відповісти
При чому Держава до цих розумововідсталих імбецилів які не виявили бажання виконати свій Конституційний обов'язок щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України? Це його вибір загинути у позорі так що Держава тут не причому!
04.02.2026 16:49 Відповісти
При тому що вони спочатку голосують-будують і втікають
04.02.2026 17:00 Відповісти
Електорату з мізками зєлєбобіків поменшало на 1 шт.
04.02.2026 16:52 Відповісти
Не суттєво
04.02.2026 16:59 Відповісти
04.02.2026 15:44 Відповісти
Кому ж про це не знати, як старому слимаку...
04.02.2026 15:49 Відповісти
Ще з літа купається!
04.02.2026 15:44 Відповісти
теж варіант.
04.02.2026 15:45 Відповісти
Російською буде северная Українською північна от така .... малятки!
04.02.2026 15:46 Відповісти
Маю два питання до тебе - що таке ухилянт, ти також ухилянт?
04.02.2026 15:50 Відповісти
Ухилянт це той який має призовний вік, не має підстав для бронювання та не хоче йти боронити свою землю від агресора. Це і є ухилянт.
04.02.2026 16:02 Відповісти
А ті хто давав присягу і ловить тепер цивільних-це ХТО..?!
04.02.2026 16:24 Відповісти
Ну тобто ти себе описав? Чи зараз підуть розповіді, що ти 158-річний дід?
04.02.2026 16:38 Відповісти
Не треба мені 90 років приписувати. Мені 68. Шо ти хочеш, ухилянт? Я згоден помінятись роками та здоров'ям та піти замість тебе на фронт.
04.02.2026 16:46 Відповісти
Чому це я ухилянт? Від чого я ухиляюся?
04.02.2026 17:12 Відповісти
Ты не ухилянт, ты кацап.
04.02.2026 19:09 Відповісти
Чому ти такий злий, я ж вже підтвердив твій запит)))

Ну і смішно читати такі звинувачення, написані російською.
04.02.2026 19:25 Відповісти
Это не обвинение а констатация факта-- ты кацап, возможно просто подкацапник, думаю вероятность не более 30%
04.02.2026 23:05 Відповісти
Пф, констатація факту.
Ну розкажи, як ти своїм куцим мозочком дійшов таких висновків.

Я почитаю, посміюся. Хоча я регочу, кожного разу, коли читаю твої дурнуваті коментарі.
Це кумедно, коли дурники пробують вдавати розумних, писати щось, а коли приходиться пояснити, чому така їх думка - тишина, або белькотіння образ.
Бо думка не їхня, а вкладена у порожню голову.
05.02.2026 01:38 Відповісти
Тебе не нравится быть московитом или что?
04.02.2026 23:10 Відповісти
Я вас прошу далі розкрити цю тему. Чому він не хоче боронити свою землю від агресора? Такий сміливий, ризикує життям, стрибає у крижану воду, а воювати не хоче. У чому причина?
04.02.2026 17:51 Відповісти
Ну тут можна сказати так... А чому злодій йде на злочин знаючи, що за це можуть посадити як впіймають? Звісно думає, що його не впіймають.
04.02.2026 21:22 Відповісти
А чому в Ізраїлі за будь-якої заварухи, євреї з усього світу біжать додому Батьківщину захищати?
05.02.2026 00:08 Відповісти
У мене був знайомий.Теж стрибав в ополонку на водохрещу.Застудив коко.Робили операцію,насилу спасли.Я ходив до ополонки виключно в мирних цілях.Випить/закусить. Наче дорослі люди,а займаються бог зна чим.Гіпотермія-то для суіцидників.
04.02.2026 16:02 Відповісти
а міг би стати героєм в ЗСУ...
04.02.2026 15:55 Відповісти
ты тоже мог бы, ядерщик куев
04.02.2026 16:47 Відповісти
Ну даже не знаю, зимой, лесть в реку в одних трусах... А переплыв, он что планировал делать?
Жаль мужчину, независимо от того, что на самом деле заставило его лесть в реку зимой.
04.02.2026 16:09 Відповісти
Возможно, но уже как есть. Умер. Жаль, что умер.
04.02.2026 16:18 Відповісти
целофановий мішок то фігня, з ним не попливеш і в ньому по любому все мокре буде, якшо поперед себе штовхатиме, то або прорве, або взагалі загубить, коли не прив'яже до себе, хоч якось. тільки Dry Bag з рюкзачними лямками, з сухим комплектом одежі і взуття, папірами, картою, ножем, кресалом, і який буде замість спасжилєта при сплаві. і тільки в нормальному гідріку, з носками та рукавицями. він не зміг би зразу переодягтись, тут же на березі. погранці й на сплаві могли почати стріляти по ньому, живі ж тисячі доларів на очах упливають!!! там потрібно було б зразу бігти, бажано в напрямку дерев поки сил вистачить, заодно й зігріється. а там спокійно вже розкладати багаття і спокійно переодягатись біля нього в сухе, а гідрік викинути. взагалі, чувак загинув з власної безтолковості, не розуміючи фізіології та не маючи алгоритму дій. в свої часи я зимою підводною охотою займався. чудові були часи!!!
04.02.2026 17:33 Відповісти
Сцикун! Краще на фронті вмерти героєм, ніж здохнути сцикливим ухилянтом!
04.02.2026 16:19 Відповісти
А яку таку ідею не шкода віддати життя? Може, за Свободу? За любов до Батьківщини? За українську мову? Чи за свята за григоріанським календарем? Або може за знесення пам'ятника М.А. Булгакову треба було померти? Я вас серйозно питаю, бо сам я це зрозуміти не в змозі.
04.02.2026 19:04 Відповісти
За Свободу. За Батьківщину. За українську мову.
04.02.2026 19:58 Відповісти
Ви нічого не плутаєте? За Свободу з примусу? За Батьківщину, де замість релігії предків, сатанізм. За мову яка хоч і близька але не та на якій у дитинстві слухав казки та колискові пісні. Де Ви наказуватимете йому, як дихати, що читати, кого вибирати, чиї пам'ятники зносити? Ось Ви зараз коли побіжіть на мене модератору скаржитися зі словами "засланий козачок" Ви на себе з боку подивіться. Мільйони уклоністів тікають від вас. Це вони вас не хочуть захищати. А Батьківщина це поняття філософське.
04.02.2026 22:42 Відповісти
А, рождьонний в ссср русскоязичний шанувальник Гундяєва! Знаю таких...
05.02.2026 05:54 Відповісти
Все ж таки не знайшли Ви для мене відповіді, чим відрізняється раб від вільної людини. Наприклад, порівняно з Ізраїлем, куди Євреї біжать з усіх країн для захисту Батьківщини, за будь-якої заварухи. А раб навіть права не має розпоряджатися своїм життям, тому й біжить і тоне в річках і замерзає в горах. До речі, в Ізраїлі друга державна мова арабська, і книги М.А. Булгакова широко доступні на кількох мовах. Про релігійні конфесії я навіть не хочу говорити.
05.02.2026 08:38 Відповісти
Ну, стосовно релігії предків-хто саме тобі забороняє вірити в Перуна?
А Булгакова, маю підозру, ти навіть не читав.
05.02.2026 12:19 Відповісти
Якби Ви читали Булгакова, то мали б уявлення, що таке внутрішня свобода людини у світі брехні, страху та насильства над реальністю. Для мене Булгаков, взірець людської гідності. А Майстер та Маргарита взагалі моя настільна книга. Вона про співіснування добра і зла, про Бога і диявола. У нього Воланд, чесніший за добропорядних громадян. Тому будь-яка влада боїться Булгакова, нацьковує натовп навіть на його пам'ятники. Ну то таке. Все ж таки нарешті чи можу я дізнатися від Вас, за яку таку ідею громадянин України не замислюючись захоче віддати своє життя? Чи скажіть мені чесно, що Ви не знаєте.
05.02.2026 13:08 Відповісти
Булгаков, взірець людської гідності?
05.02.2026 14:24 Відповісти
Про наркотики, то й се, потім поговоримо якщо захочете. Нормальні люди діалог ведуть у порядку черги. Питання, відповідь, питання, відповідь. Нині ваша черга.
05.02.2026 15:04 Відповісти
Не може співіснувати добро і зло. Світ і темрява. Булгаков зробив все від нього залежне щоб перетягнути людей на сторону зла, надавши йому привабливості, і ви це підтверджуєте. Не романтизуйте зло, бо станете кацапом
05.02.2026 14:58 Відповісти
Булгаков вважав співіснування добра і зла неминучою умовою без яких людина взагалі не може бути людиною. У Людини має бути вибір. Усі люди балансують між добром та злом. Добро не може бути стерильним. Ієшуа та Воланд лише орієнтири для людей. Майстер заслужив спокій. Спокій це посередині між добром та злом.
05.02.2026 15:26 Відповісти
Людина може бути доброю, але не хоче. Ви занадто захоплюєтесь злом, як і сам автор.
Згадайте як він закінчив своє життя. Звідти і було його "натхнення"
05.02.2026 15:37 Відповісти
Карамазов, Свидригайлов, самі собі влаштовували ад у своїх головах. Це у Вас від Достоєвського такі поняття?
05.02.2026 15:38 Відповісти
Туди і дорога!! Родичам - співчуття,що такого .....втратили.
04.02.2026 17:12 Відповісти
Яка це трагедія?
Земля самоочистилась.
Як би загинув на фронті ото була б трагедія.
05.02.2026 10:47 Відповісти
Місцеві кажуть що употленик Анжієвський повертався з поминок на підпитку а ТЦК і менти загнали хлопця на лід який під ним провалився, рятуючись він скинув одежу вже находячись у воді допомоги в спасінні від переслідувачів не було. Місцеві знають що там сильна течія (7. 9 км/год) і щоб літом добратись до протилежного берега потрібно проплести 5 км. хлопець виріс біля річки і він це знав. Тому не все так як подається в статті.
05.02.2026 15:20 Відповісти
 
 