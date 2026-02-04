Трагедія на кордоні: у Ямполі з Дністра водолази дістали тіло 31-річного чоловіка
У місті Ямпіль, на Вінничині, завершилася пошукова операція на річці Дністер.
Рятувальники підняли на поверхню тіло місцевого жителя, який намагався вплав подолати державний кордон, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці інциденту
Напередодні прикордонники за допомогою технічних засобів спостереження зафіксували рух невідомого в бік річки. Чоловік перейшов по кризі на острів поблизу берега, де роздягнувся та стрибнув у воду, намагаючись перетнути кордон.
Через крижану воду та стрімку течію чоловік майже одразу почав тонути. Прикордонний наряд оперативно прибув на місце події, проте через складні погодні умови та небезпеку дістатися до потерпілого фізично було неможливо.
Пошукова операція
До рятувальних робіт негайно залучили водолазну групу ДСНС.
Пошуки тривали кілька годин у складних умовах.
Тіло загиблого вдалося виявити та підняти на поверхню лише наступної доби. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
його страна зветься "какая разница"
.
Навіт як шо вони стрибають у воду.
Ну і смішно читати такі звинувачення, написані російською.
Ну розкажи, як ти своїм куцим мозочком дійшов таких висновків.
Я почитаю, посміюся. Хоча я регочу, кожного разу, коли читаю твої дурнуваті коментарі.
Це кумедно, коли дурники пробують вдавати розумних, писати щось, а коли приходиться пояснити, чому така їх думка - тишина, або белькотіння образ.
Бо думка не їхня, а вкладена у порожню голову.
Жаль мужчину, независимо от того, что на самом деле заставило его лесть в реку зимой.
А Булгакова, маю підозру, ти навіть не читав.
Згадайте як він закінчив своє життя. Звідти і було його "натхнення"
Земля самоочистилась.
Як би загинув на фронті ото була б трагедія.