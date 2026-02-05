Незаконная переправка иностранцев через границу и их легализация в Украине: раскрыта преступная схема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники полиции совместно с миграционной службой ликвидировали масштабную схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу и их дальнейшей легализации в Украине.
Следствием установлено, что группа лиц наладила разветвленную сеть по изготовлению фиктивных документов, которые позволяли иностранным гражданам незаконно попадать на территорию государства и получать виды на жительство, передает Цензор.НЕТ.
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Злоумышленники разработали схему въезда иностранцев транзитом через территорию Молдовы с последующей их легализацией в Украине. Для этого участники группы создали 57 обществ с ограниченной ответственностью, 10 благотворительных фондов и ряд физических лиц-предпринимателей.
Правоохранители установили, что незаконную схему организовали участники преступной группы, которую возглавляла гражданка Украины. В состав этой группировки она привлекла еще четырех сообщников, среди которых гражданин Китайской Народной Республики.
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