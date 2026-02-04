Нацполиция задержала членов группировки и изъяла наркотики на 5 миллионов гривен

Национальная полиция задержала членов наркогруппировки и изъяла наркотики на 5 миллионов гривен.

Организовал преступный бизнес 29-летний житель Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Вблизи места проживания он оборудовал теплицу с необходимым оборудованием, где каннабис выращивали, сушили, обрабатывали и готовили к дальнейшей реализации.

Каннабис сбывали в брикетах весом 600-1000 граммов по цене от 60 до 100 тысяч гривен, в частности в разные регионы страны и в места лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются меры по установлению других лиц, причастных к наркобизнесу.

















