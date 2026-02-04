Нацполіція затримала членів угруповання та вилучила наркотиків на 5 мільйонів гривень

Національна поліція затримала членів наркоугруповання та вилучила наркотиків на 5 мільйонів гривень.

Організував злочинний бізнес 29-річний мешканець Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Поблизу місця проживання він облаштував теплицю з необхідним устаткуванням, де канабіс вирощували, сушили, обробляли та готували до подальшого збуту.

Канабіс збували у брикетах вагою 600–1000 грамів за ціною від 60 до 100 тисяч гривень, зокрема в різні регіони країни та до місць позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи з установлення інших осіб, причетних до наркобізнесу.

















