Незаконне переправлення іноземців через кордон та їхня легалізація в Україні: викрито злочинну схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники поліції спільно з міграційною службою ліквідували масштабну схему незаконного переправлення іноземців через державний кордон та їхньої подальшої легалізації в Україні.

Слідством встановлено, що група осіб налагодила розгалужену мережу з виготовлення фіктивних документів, які дозволяли іноземним громадянам незаконно потрапляти на територію держави та отримувати посвідки на проживання, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зловмисники розробили схему в’їзду іноземців транзитом через територію Молдови з подальшою їхньою легалізацією в Україні. Для цього учасники групи створили 57 товариств з обмеженою відповідальністю, 10 благодійних фондів та низку фізичних осіб-підприємців.

Правоохоронці встановили, що незаконну схему організували учасники злочинної групи, яку очолювала громадянка України. До складу цього угруповання вона залучила ще чотирьох спільників, серед яких громадянин Китайської Народної Республіки.

















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