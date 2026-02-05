Житель Одесской области пытался подкупить пограничника, чтобы переправить через границу товарища. ФОТОрепортаж

Военнослужащие отдела внутренней и собственной безопасности Подольского пограничного отряда ГВЗВВБ "Юг" Государственной пограничной службы Украины в Раздельнянском районе задержали местного жителя, который пытался незаконно переправить товарища через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Оперативники установили, что 38-летний перевозчик намеревался вместе с напарником пересечь государственную границу, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Для реализации замысла правонарушитель решил договориться с пограничником, предложив ему 4000 долларов США за предоставление информации о размещении нарядов и помощь в доставке.

На такой "легкий заработок" военнослужащий не согласился и сообщил своему руководству о предложении неправомерной выгоды, что позволило разоблачить организатора незаконной переправки.

Злоумышленник задержан с поличным - во время передачи указанной суммы пограничнику.

Правоохранители изъяли денежные средства и мобильные телефоны.

За попытку предоставления неправомерной выгоды взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 262 тысяч гривен.

В отношении 38-летнего мужчины, который намеревался незаконно пересечь границу, составлен протокол о совершении административных правонарушений. Дело направлено в суд.









Смотрите также: Ситуация на границе с РФ: враг осуществляет обстрелы, пехотные атаки локальные, - ГПСУ