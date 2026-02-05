Житель Одещини намагався підкупити прикордонника, щоб переправити через кордон товариша. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці відділу внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ "Південь" Державної прикордонної служби України в Роздільнянському районі затримали місцевого жителя, який намагався незаконно переправити товариша через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Оперативники встановили, що 38-річний переправник мав намір разом з напарником перетнути держрубіж, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Задля реалізації задуму, правопорушник вирішив домовитись з прикордонником, запропонувавши йому 4000 доларів США за надання інформації щодо розміщення нарядів та допомоги у доставці.

На такий "легкий заробіток" військовослужбовець не погодився та повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди, що дозволило викрити організатора незаконного переправлення.

Зловмисника затримано на гарячому - під час передачі вказаної суми прикордоннику.

Правоохоронці вилучили грошові кошти та мобільні телефони.

За спробу надання неправомірної вигоди хабародавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 262 тисяч гривень.

Щодо 38-річного чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон, складено протокол про вчинення адмінправопорушення. Справу скеровано до суду.









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