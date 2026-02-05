СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали еще 4 "уклонистские схемы" и задержали организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция заблокировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного пересечения государственной границы.

По результатам комплексных мероприятий задержаны шесть организаторов махинаций, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

За суммы от 5,5 до 8 тысяч долларов США дельцы предлагали "услуги" по уклонению от призыва через фиктивное трудоустройство, поддельные документы или побег за границу вне пунктов пропуска.

Так, во Львовской области подозрение получил 53-летний экс-депутат одного из горсоветов Стрыйщины, который за деньги обещал уклонистам снятие с розыска и "списание" с воинского учета. Для реализации преступления дельцом использовал личные связи в местных ТЦК и военно-врачебных комиссиях.

В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ и ГБР задержали 22-летнего контрактника пограничного отряда, который за взятки способствовал "миграции" уклонистов за пределы Украины. По материалам дела, фигурант безосновательно пропускал клиентов на закрытую пограничную зону и подсказывал им дальнейшие пути бегства в ЕС по горным тропам.

В Николаеве разоблачен начальник местного депо Укрзализныци, который фиктивно трудоустраивал к себе военнообязанных для получения "бронирования". При этом клиенты даже не появлялись в учреждении, а свою зарплату отдавали чиновнику.

В Днепре военная контрразведка СБУ задержала "на горячем" еще трех фигурантов. Ими оказались действующий и бывший военные и их сообщник, которые пытались дать взятку командованию боевого подразделения ВСУ за беспрепятственный побег двух мобилизованных из воинской части.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ;

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения;

использование заведомо поддельного документа;

получение неправомерной выгоды должностным лицом;

пособничество в принятии предложения, обещания или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление влиянием;

дезертирство, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.







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