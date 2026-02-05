СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували ще 4 "ухилянтські схеми" і затримали організаторів оборудок. ФОТОрепортаж

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували чотири нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону.

За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За суми від 5,5 до 8 тисяч доларів США ділки пропонували "послуги" з уникнення призову через фіктивне працевлаштування, підроблені документи або втечу за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Львівщині підозру отримав 53-річний ексдепутат однієї з міськрад Стрийщини, який за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку та "списання" з військового обліку. Для реалізації злочину ділок використовував особисті зв’язки в місцевих ТЦК та військово-лікарських комісіях.

На Івано-Франківщині співробітники СБУ та ДБР затримали 22-річного контрактника прикордонного загону, який за хабарі сприяв "міграції" ухилянтів за межі України. За матеріалами справи, фігурант безпідставно пропускав клієнтів на закриту прикордонну зону та підказував їм подальші шляхи втечі до ЄС гірськими стежками.

У Миколаєві викрито начальника місцевого депо Укрзалізниці, який фіктивно працевлаштовував до себе військовозобов’язаних для отримання "бронювання". При цьому клієнти навіть не з’являлись в установі, а свою зарплату віддавали посадовцю.

У Дніпрі військова контррозвідка СБУ затримала "на гарячому" ще трьох фігурантів. Ними виявились діючий і колишній військові та їхній спільник, які намагались дати хабар командуванню бойового підрозділу ЗСУ за безперешкодну втечу двох мобілізованих з військової частини.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану;

використання завідомо підробленого документа;

одержання неправомірної вигоди службовою особою;

пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або наданні неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

зловживання впливом;

дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.







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