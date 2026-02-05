СБУ викрила російського агента, який готував нові атаки рашистів по енергетиці Кривого Рогу. ФОТО

Служба безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу.

За матеріалами справи, пріоритетними "цілями" ворога були місцеві тепло- та електрогенеруючі підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці розслідування

Для коригування по них ворожих ударів фігурант проводив дорозвідку поблизу енергооб’єктів, щоб з’ясувати їхній технічний стан після російських обстрілів та "прозвітувати" перед ФСБ.

Як встановило розслідування, наведенням російських атак займався завербований ворогом 31-річний помічник машиніста одного з гірничодобувних підприємств регіону. В поле зору ФСБ він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Щоб отримати розвіддані, агент об’їжджав місцевість на громадському транспорті, з вікна якого фотографував зовнішні фасади енергооб’єктів.

Також фігурант звертав увагу на локації особового складу та військової техніки Сил оборони.

СБУ спрацювала на випередження і затримала агента за місцем проживання, коли він повернувся після розвідвилазки і готував "доповідь" куратору з РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучено два смартфони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з ФСБ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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