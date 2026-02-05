СБУ разоблачила российского агента, готовившего новые атаки рашистов по энергетике Кривого Рога. ФОТО
Служба безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-дроновые атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Кривого Рога.
По материалам дела, приоритетными "целями" врага были местные тепло- и электрогенерирующие предприятия, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности расследования
Для корректировки по ним вражеских ударов фигурант проводил доразведку вблизи энергообъектов, чтобы выяснить их техническое состояние после российских обстрелов и "отчитаться" перед ФСБ.
Как установило расследование, наведением российских атак занимался завербованный врагом 31-летний помощник машиниста одного из горнодобывающих предприятий региона. В поле зрения ФСБ он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.
Чтобы получить разведданные, агент объезжал местность на общественном транспорте, из окна которого фотографировал внешние фасады энергообъектов.
Также фигурант обращал внимание на локации личного состава и военной техники Сил обороны.
СБУ сработала на опережение и задержала агента по месту жительства, когда он вернулся после разведывательной вылазки и готовил "доклад" куратору из РФ.
Во время обысков у задержанного изъяты два смартфона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с ФСБ
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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