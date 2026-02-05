В Черниговской области раскрыли схему хищения топлива для охраны границы. ФОТОрепортаж

В Черниговской области правоохранители раскрыли схему хищения топлива, предназначенного для охраны государственной границы.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Детали

Сотрудники ГБР совместно с ДСР Нацполиции и по материалам подразделения внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы раскрыли организованную схему хищения и незаконной реализации горюче-смазочных материалов в одном из пограничных подразделений Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица пограничного отряда систематически присваивали дизельное топливо, которое поступало для охраны государственной границы и выполнения задач по отражению вооруженной агрессии РФ.

Похищенное топливо сбывали за наличные местным предпринимателям, в частности представителям фермерских хозяйств.

Для прикрытия преступной деятельности участники схемы вносили недостоверные данные в служебную документацию, списывая топливо как якобы использованное. На самом же деле во время заправки служебной техники системно осуществляли недолив, после чего излишки топлива вывозили со складов, накапливали и продавали.

К схеме были привлечены должностные лица тылового обеспечения, материально ответственные работники складов и водители-заправщики. Деньги от незаконной продажи распределяли между всеми участниками.

В период с мая 2025 года по январь 2026 года правоохранители задокументировали не менее 10 фактов хищения более 14 тысяч литров дизельного топлива.











Во время очередной попытки незаконного слива фигурантов задержали на месте преступления

Во время обысков по местам службы, проживания и хранения топлива изъято более 7,4 тысячи литров дизеля, около 300 литров бензина, служебная документация, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства.

В настоящее время одному из офицеров, который также является депутатом одного из сельских советов Черниговской области, сообщено о подозрении в пособничестве и присвоении военного имущества в особо крупных размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг причастных лиц.

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