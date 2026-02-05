На Чернігівщині викрили схему розкрадання пального для охорони кордону. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині правоохоронці викрили схему розкрадання пального, призначеного для охорони державного кордону.

Про це інформують пресслужби Нацполіції і Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції та за матеріалами підрозділу внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби викрили організовану схему викрадення та незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів в одному з прикордонних підрозділів Чернігівської області.

Слідство встановило, що службові особи прикордонного загону систематично привласнювали дизельне пальне, яке надходило для охорони державного кордону та виконання завдань з відсічі збройної агресії РФ.

Викрадене пальне збували за готівку місцевим підприємцям, зокрема представникам фермерських господарств.

Для прикриття злочинної діяльності учасники схеми вносили недостовірні дані до службової документації, списуючи пальне як нібито використане. Насправді ж під час заправлення службової техніки системно здійснювали недолив, після чого надлишки пального вивозили зі складів, накопичували та продавали.

До схеми були залучені посадовці тилового забезпечення, матеріально відповідальні працівники складів і водії-заправники. Гроші від незаконного продажу розподіляли між усіма учасниками.

У період з травня 2025 року по січень 2026 року правоохоронці задокументували щонайменше 10 фактів викрадення понад 14 тисяч літрів дизельного пального.











Під час чергової спроби незаконного зливу фігурантів затримали на місці злочину

Під час обшуків за місцями служби, проживання та зберігання пального вилучено понад 7,4 тисячі літрів дизелю, близько 300 літрів бензину, службову документацію, кошти, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.

Наразі одному з офіцерів, який також є депутатом однієї із сільських рад Чернігівської області, повідомлено про підозру у пособництві та привласненні військового майна в особливо великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюється повне коло причетних осіб.

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