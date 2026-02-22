Последствия ударов РФ по Черниговщине: горело предприятие, повреждены дома и техника. ФОТОрепортаж

Вчера и сегодня утром враг в очередной раз атаковал Черниговскую область беспилотниками, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщили глава ОГА Вячеслав Чаус и ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом за прошедшие сутки в области зафиксировано 59 обстрелов, прогремело 66 взрывов.

Повреждения

В одном из сел Корюковского района повреждения получили жилые дома местных жителей и хозяйственные постройки.

Также в Корюковском районе FPV-дрон попал в объект связи.

В Прилукском районе в результате атаки произошел пожар на территории предприятия, повреждены трактор и грузовик.

Последствия обстрелов





