Последствия ударов РФ по Черниговщине: горело предприятие, повреждены дома и техника. ФОТОрепортаж
Вчера и сегодня утром враг в очередной раз атаковал Черниговскую область беспилотниками, в результате чего есть повреждения.
Об этом сообщили глава ОГА Вячеслав Чаус и ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в целом за прошедшие сутки в области зафиксировано 59 обстрелов, прогремело 66 взрывов.
Повреждения
В одном из сел Корюковского района повреждения получили жилые дома местных жителей и хозяйственные постройки.
Также в Корюковском районе FPV-дрон попал в объект связи.
В Прилукском районе в результате атаки произошел пожар на территории предприятия, повреждены трактор и грузовик.
Последствия обстрелов
Руками берег достає;
Достала, зикнула, встає -
І на ножах в крові німіє.
Скутар, мов пекло те, палає,
Через базари кров тече,
Босфор широкий доливає.
Неначе птахи чорні в гаї,
Козацтво сміливе літає.
Ніхто на світі не втече!
Огонь запеклих не пече..."
(Т. Шевченко. "Гамалія")
Сталь гартується у вогні... Наша помста - також...