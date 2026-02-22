Новости Фото Обстрелы Черниговщины
Последствия ударов РФ по Черниговщине: горело предприятие, повреждены дома и техника. ФОТОрепортаж

Вчера и сегодня утром враг в очередной раз атаковал Черниговскую область беспилотниками, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщили глава ОГА Вячеслав Чаус и ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом за прошедшие сутки в области зафиксировано 59 обстрелов, прогремело 66 взрывов.

Повреждения

В одном из сел Корюковского района повреждения получили жилые дома местных жителей и хозяйственные постройки.

Также в Корюковском районе FPV-дрон попал в объект связи.

В Прилукском районе в результате атаки произошел пожар на территории предприятия, повреждены трактор и грузовик.

Последствия обстрелов

Тримаємося....
22.02.2026 13:45 Ответить
"Реве, лютує Візантія,

Руками берег достає;

Достала, зикнула, встає -

І на ножах в крові німіє.

Скутар, мов пекло те, палає,

Через базари кров тече,

Босфор широкий доливає.

Неначе птахи чорні в гаї,

Козацтво сміливе літає.

Ніхто на світі не втече!

Огонь запеклих не пече..."
(Т. Шевченко. "Гамалія")

Сталь гартується у вогні... Наша помста - також...
22.02.2026 14:07 Ответить
 
 