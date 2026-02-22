1 014 2
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині: горіло підприємство, пошкоджено будинки й техніку. ФОТОрепортаж
Учора та сьогодні вранці ворог вкотре атакував Чернігівську область безпілотниками, унаслідок чого є пошкодження.
Про це повідомили голова ОВА Вячеслав Чаус та ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом за минулу добу в області зафіксовано 59 обстрілів, пролунало 66 вибухів.
Пошкодження
В одному з сіл Корюківського району пошкоджень зазнали житлові будинки місцевих мешканців та господарські споруди.
Також у Корюківському районі FPV-дрон поцілив в обʼєкт звʼязку.
У Прилуцькому районі внаслідок атаки сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено трактор та вантажівку.
Наслідки обстрілів
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Руками берег достає;
Достала, зикнула, встає -
І на ножах в крові німіє.
Скутар, мов пекло те, палає,
Через базари кров тече,
Босфор широкий доливає.
Неначе птахи чорні в гаї,
Козацтво сміливе літає.
Ніхто на світі не втече!
Огонь запеклих не пече..."
(Т. Шевченко. "Гамалія")
Сталь гартується у вогні... Наша помста - також...