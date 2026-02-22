Наслідки ударів РФ по Чернігівщині: горіло підприємство, пошкоджено будинки й техніку. ФОТОрепортаж

Учора та сьогодні вранці ворог вкотре атакував Чернігівську область безпілотниками, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили голова ОВА Вячеслав Чаус та ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, загалом за минулу добу в області зафіксовано 59 обстрілів, пролунало 66 вибухів.

Пошкодження

В одному з сіл Корюківського району пошкоджень зазнали житлові будинки місцевих мешканців та господарські споруди.

Також у Корюківському районі FPV-дрон поцілив в обʼєкт звʼязку.

У Прилуцькому районі внаслідок атаки сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено трактор та вантажівку.

Також читайте: Росіяни атакували гімназію та транспортну інфраструктуру на Чернігівщині: за добу 32 вибухи

Наслідки обстрілів





Також дивіться: Росіяни атакували дроном прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА. ФОТО





