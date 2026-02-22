Наслідки ударів РФ по Чернігівщині: горіло підприємство, пошкоджено будинки й техніку. ФОТОрепортаж

Учора та сьогодні вранці ворог вкотре атакував Чернігівську область безпілотниками, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили голова ОВА Вячеслав Чаус та ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом за минулу добу в області зафіксовано 59 обстрілів, пролунало 66 вибухів.

Пошкодження

В одному з сіл Корюківського району пошкоджень зазнали житлові будинки місцевих мешканців та господарські споруди.

Також у Корюківському районі FPV-дрон поцілив в обʼєкт звʼязку.

У Прилуцькому районі внаслідок атаки сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено трактор та вантажівку.

Наслідки обстрілів

обстріл Чернігівська область Корюківський район Прилуцький район
Тримаємося....
22.02.2026 13:45 Відповісти
"Реве, лютує Візантія,

Руками берег достає;

Достала, зикнула, встає -

І на ножах в крові німіє.

Скутар, мов пекло те, палає,

Через базари кров тече,

Босфор широкий доливає.

Неначе птахи чорні в гаї,

Козацтво сміливе літає.

Ніхто на світі не втече!

Огонь запеклих не пече..."
(Т. Шевченко. "Гамалія")

Сталь гартується у вогні... Наша помста - також...
22.02.2026 14:07 Відповісти
 
 