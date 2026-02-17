Росіяни атакували гімназію та транспортну інфраструктуру на Чернігівщині: за добу 32 вибухи

Минулої ночі та зранку російські війська завдали ударів по транспортній інфраструктурі та навчальному закладу на Чернігівщині.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни знову атакували населені пункти у прикордонних районах області. Найчастіше застосовували FPV-дрони.

Учора пізно ввечері FPV-дрон влучив у гімназію в Семенівці. Пошкоджено фасад будівлі, вибиті вікна. Чаус зазначив, що з міркувань безпеки гімназисти навчаються дистанційно - як і всі учні в межах 20-кілометрової прикордонної зони.

Уночі та зранку зафіксовані влучання дронів типу "Герань" по об’єктах транспортної інфраструктури в Корюківському районі. Внаслідок атаки пошкоджені також приватні будинки.

Загалом за минулу добу на Чернігівщині зафіксовано 17 обстрілів, пролунало 32 вибухи.

