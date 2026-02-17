РУС
Россияне атаковали гимназию и транспортную инфраструктуру на Черниговщине: за сутки - 32 взрыва

Прошлой ночью и утром российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре и учебному заведению в Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне снова атаковали населенные пункты в приграничных районах области. Чаще всего применяли FPV-дроны.

Вчера поздно вечером FPV-дрон попал в гимназию в Семеновке. Поврежден фасад здания, выбиты окна. Чаус отметил, что из соображений безопасности гимназисты учатся дистанционно - как и все ученики в пределах 20-километровой приграничной зоны.

Ночью и утром зафиксированы попадания дронов типа "Герань" по объектам транспортной инфраструктуры в Корюковском районе. В результате атаки повреждены также частные дома.

Всего за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировано 17 обстрелов, прогремело 32 взрыва.

  • Напомним,

    глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщал о ситуации в Черниговской области. Уничтожены все коммуникации и электросеть в Новгороде-Сиверском.

