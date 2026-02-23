СБУ разоблачила еще 7 агитаторов рашизма в разных регионах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще семерых прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, призывали к массированным обстрелам украинских городов и полной оккупации нашего государства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили 28-летнего жителя столицы, который уклонялся от мобилизации и подстрекал людей захватывать органы государственной власти.

По материалам дела, для распространения противоправных призывов фигурант использовал анонимные страницы в Инстаграме и Тредсе.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в доме его родителей в Сумской области, куда он сбежал из столицы, чтобы "залечь на дно".

В Житомирской области заблокирована подрывная деятельность еще одного фигуранта. Им оказался 60-летний сторонник рашизма, который в чатах Телеграм-каналов призывал к геноциду украинского народа и ждал полного захвата нашего государства.

Задокументировано, как злоумышленник в своих комментариях агитировал оккупантов разрушить Киев и другие украинские города с помощью массированных воздушных атак по нашему государству.

В Винницкой области задержаны организаторы подпольной ячейки фейкового "народовластия". Речь идет о двух местных мужчинах и женщине, которые создали свой Телеграм-канал, где призывали к свержению конституционного строя в Украине и захвату госучреждений.

Кроме того, фигуранты в нелегальной типографии выпускали многотысячным тиражом импровизированную газету с вражеской пропагандой, которую распространяли по всей территории Украины.

В Запорожье задержан работник оборонного предприятия, который в чатах Телеграм-каналов оправдывал российские бомбардировки прифронтового города и призывал к его оккупации.

В Черкасской области подозрение получил еще один вражеский интернет-агитатор, который распространял фейки о воинах Сил обороны и оперативной ситуации на передовой.

По данным следствия, злоумышленником оказался гражданин РФ, имеющий вид на жительство в Украине.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



















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