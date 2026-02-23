СБУ викрила ще 7 агітаторів рашизму в різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще сімох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти України, закликали до масованих обстрілів українських міст та повної окупації нашої держави.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили 28-річного мешканця столиці, який ухилявся від мобілізації та підбурював людей захоплювати органи державної влади.

За матеріалами справи, для поширення протиправних закликів фігурант використовував анонімні сторінки в Інстаграмі й Тредсі.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника в будинку його батьків на Сумщині, куди він втік зі столиці, щоб "залягти на дно".

На Житомирщині заблоковано підривну діяльність ще одного фігуранта. Ним виявився 60-річний прихильник рашизму, який у чатах Телеграм-каналів закликав до геноциду українського народу та чекав на повне захоплення нашої держави.

Задокументовано, як зловмисник у своїх коментарях агітував окупантів зруйнувати Київ та інші українські міста за допомогою масованих повітряних атак по нашій державі.

У Вінницькій області затримано організаторів підпільного осередку фейкового "народовладдя". Йдеться про двох місцевих чоловіків та жінку, які створили свій Телеграм-канал, де закликали до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення держустанов.

Крім того, фігуранти у нелегальній типографії випускали багатотисячним накладом імпровізовану газету з ворожою пропагандою, яку розповсюджували по всій території України.

У Запоріжжі затримано працівника оборонного підприємства, який у чатах Телеграм-каналів виправдовував російські бомбардування прифронтового міста і закликав до його окупації.

На Черкащині підозру отримав ще один ворожий інтернет-агітатор, який поширював фейки про воїнів Сил оборони та оперативну ситуацію на передовій.

За даними слідства, зловмисником виявився громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.



















Також читайте: Викрито шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС. ФОТОрепортаж