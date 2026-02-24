Сутки в Донецкой области: в результате вражеских обстрелов ранены 6 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 24 февраля рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 3 дома, еще 2 - в Торецком.

Краматорский район

В Николаевке ранен человек. В Славянске поврежден дом и автомобиль. В Краматорске ранены 5 человек, повреждены многоэтажка, магазин, нежилое здание и автомобиль. В Дружковке повреждены 3 частных дома и хозяйственная постройка.

Бахмутский район

В Резницовке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 224 человека, в том числе 31 ребенок.

