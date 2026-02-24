Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 людей. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 24 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 2 - у Торецькому.
Краматорський район
У Миколаївці поранено людину. У Слов'янську пошкоджено будинок і автівку. У Краматорську поранено 5 людей, пошкоджено багатоповерхівку, крамницю, нежитлову будівлю і авто. У Дружківці пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 224 людини, у тому числі 31 дитину.
