Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 людей. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 24 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 2 - у Торецькому.

Краматорський район

У Миколаївці поранено людину. У Слов'янську пошкоджено будинок і автівку. У Краматорську поранено 5 людей, пошкоджено багатоповерхівку, крамницю, нежитлову будівлю і авто. У Дружківці пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 224 людини, у тому числі 31 дитину.







