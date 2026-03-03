Сутки на Сумщине: четверо пострадавших, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска продолжили обстрелы территории Сумской области. Под огнем оказались громады Сумского, Шосткинского и Ахтырского районов. В результате вражеских атак травмированы четверо мирных жителей, среди которых - ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА и в полиции области.

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Пострадавшие среди мирных жителей

В течение суток, с утра 2 марта до утра 3 марта 2026 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 31 населенному пункту в 17 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

В Сумской громаде в результате атак вражеских БПЛА ранена 60-летняя женщина, пострадала 13-летняя девочка.

В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона ранена 47-летняя женщина, пострадал 60-летний мужчина.

Последствия ударов

Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилое помещение, частные жилые дома, многоквартирный жилой дом, нежилое помещение, частный легковой автомобиль;

в Шосткинской громаде повреждены частные жилые дома;

в Есманьской громаде разрушен частный жилой дом, еще один частный жилой дом поврежден;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Хутор-Михайловской громаде уничтожен частный автомобиль;

в Садовской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Тростянецкой громаде повреждены частные дома, помещения магазинов, автомобиль.

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