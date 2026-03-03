Сутки на Сумщине: четверо пострадавших, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска продолжили обстрелы территории Сумской области. Под огнем оказались громады Сумского, Шосткинского и Ахтырского районов. В результате вражеских атак травмированы четверо мирных жителей, среди которых - ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА и в полиции области.
Пострадавшие среди мирных жителей
В течение суток, с утра 2 марта до утра 3 марта 2026 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 31 населенному пункту в 17 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
В Сумской громаде в результате атак вражеских БПЛА ранена 60-летняя женщина, пострадала 13-летняя девочка.
В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона ранена 47-летняя женщина, пострадал 60-летний мужчина.
Последствия ударов
Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилое помещение, частные жилые дома, многоквартирный жилой дом, нежилое помещение, частный легковой автомобиль;
- в Шосткинской громаде повреждены частные жилые дома;
- в Есманьской громаде разрушен частный жилой дом, еще один частный жилой дом поврежден;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Хутор-Михайловской громаде уничтожен частный автомобиль;
- в Садовской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Тростянецкой громаде повреждены частные дома, помещения магазинов, автомобиль.
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