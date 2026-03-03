Доба на Сумщині: четверо постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська продовжили обстріли території Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського та Охтирського районів. Унаслідок ворожих атак травмовано чотирьох мирних мешканців, серед яких дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та у поліції області.

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Постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 2 березня до ранку 3 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА поранено 60-річну жінку, постраждала 13-річна дівчина.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 47-річну жінку, постраждав 60-річний чоловік.

Наслідки ударів

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлове приміщення, приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, приватний легковий автомобіль;

у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді знищено приватний автомобіль;

у Садівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні будинки, приміщення магазинів, автомобіль.

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