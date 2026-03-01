У лікарні помер водій "Укрпошти" В’ячеслав Урчик, поранений під час удару РФ по Сумщині. ФОТО
Російські військові атакували пересувне відділення АТ"Укрпошта" у Сумській області, внаслідок чого смертельне поранення дістав водій Вʼячеслав Урчик.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У результаті атаки на наше пересувне відділення на Сумщині наша поштова родина втратила героя - водія Вʼячеслава Урчика, а його дружина та 3-річна донька - тата й чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що всю ніч лікарі боролися за його життя, однак поранення виявилися смертельними.
"Попри те, що атаки стали частішими, наші героїчні працівники не залишають своїх клієнтів без допомоги, ліків, продуктів, а тепер - і зарядних станцій. І ця робота іноді має свою високу ціну", - додав Смілянський.
Що передувало?
Нагадаємо, вранці 28 лютого росіяни атакували автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних чоловіків - водій та місцевий житель. Працівник поштового відділення - у важкому стані.
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