У лікарні помер водій "Укрпошти" В’ячеслав Урчик, поранений під час удару РФ по Сумщині. ФОТО

Російські військові атакували пересувне відділення АТ"Укрпошта" у Сумській області, внаслідок чого смертельне поранення дістав водій Вʼячеслав Урчик.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У результаті атаки на наше пересувне відділення на Сумщині наша поштова родина втратила героя - водія Вʼячеслава Урчика, а його дружина та 3-річна донька - тата й чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що всю ніч лікарі боролися за його життя, однак поранення виявилися смертельними.

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"Попри те, що атаки стали частішими, наші героїчні працівники не залишають своїх клієнтів без допомоги, ліків, продуктів, а тепер - і зарядних станцій. І ця робота іноді має свою високу ціну", - додав Смілянський.

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Що передувало?

Нагадаємо, вранці 28 лютого росіяни атакували автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних чоловіків - водій та місцевий житель. Працівник поштового відділення - у важкому стані.