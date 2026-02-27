Дві людини загинули та одну поранено внаслідок атаки ворожого БпЛА на автівку на Сумщині. ФОТО

Сьогодні, 27 лютого, російські війська вдарили по цивільному авто в Сумській області, внаслідок чого є загиблі та поранений.

Про це повідомили в Прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, близько 18:20 окупанти атакували безпілотником транспортний засіб у Ворожбянській громаді Сумського району.

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Жертви атаки

Унаслідок удару двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний дістав поранення.



Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

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Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували аграрне підприємство у Шосткинському районі Сумської області, внаслідок чого є загиблі.