Вранці рашисти поцілили у будівлю в центрі Сум. За добу в області поранено підлітка. ФОТОрепортаж

Рано вранці 27 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Суми. Поцілили у будівлю в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Він зазначив, що ворог завдав двох ударів. Вдруге ворог атакував – коли на місці вже працювали рятувальники.

"Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються", - зазначив Григоров.

За даними поліції, пошкоджено будівлю готелю та автомобіль.

Удар по Сумах









Обстріли Сумщини: поранений підліток і пошкоджена цивільна інфраструктура

Минулої доби російські війська обстріляли 40 населених пунктів області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Суми поранення дістав 14-річний хлопець. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, автозаправну станцію, цивільний автомобіль та паркан храму.

У Лебедині пошкоджено три приватні будинки.

У Ворожбі зазнав пошкоджень автомобіль.

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