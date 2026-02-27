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Новини Фото Обстріли Сумщини Удар по Сумах
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Вранці рашисти поцілили у будівлю в центрі Сум. За добу в області поранено підлітка. ФОТОрепортаж

Рано вранці 27 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Суми. Поцілили у будівлю в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Він зазначив, що ворог завдав двох ударів. Вдруге ворог атакував – коли на місці вже працювали рятувальники.

"Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються", - зазначив Григоров.

За даними поліції, пошкоджено будівлю готелю та автомобіль.

Удар по Сумах

Обстріл Сум 27 лютого
Обстріл Сум 27 лютого
Обстріл Сум 27 лютого
Обстріл Сум 27 лютого

Обстріли Сумщини: поранений підліток і пошкоджена цивільна інфраструктура

Минулої доби російські війська обстріляли 40 населених пунктів області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Суми поранення дістав 14-річний хлопець. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, автозаправну станцію, цивільний автомобіль та паркан храму.

У Лебедині пошкоджено три приватні будинки.

У Ворожбі зазнав пошкоджень автомобіль.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (34335) Сумська область (4756) Суми (1115) Лебедин (10) Сумський район (622) Ворожба (11)
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