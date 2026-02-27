Вранці рашисти поцілили у будівлю в центрі Сум. За добу в області поранено підлітка. ФОТОрепортаж
Рано вранці 27 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Суми. Поцілили у будівлю в центрі міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Він зазначив, що ворог завдав двох ударів. Вдруге ворог атакував – коли на місці вже працювали рятувальники.
"Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються", - зазначив Григоров.
За даними поліції, пошкоджено будівлю готелю та автомобіль.
Удар по Сумах
Обстріли Сумщини: поранений підліток і пошкоджена цивільна інфраструктура
Минулої доби російські війська обстріляли 40 населених пунктів області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
У Суми поранення дістав 14-річний хлопець. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, автозаправну станцію, цивільний автомобіль та паркан храму.
У Лебедині пошкоджено три приватні будинки.
У Ворожбі зазнав пошкоджень автомобіль.
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