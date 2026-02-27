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Новости Фото Обстрелы Сумщины Удар по Сумам
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Утром рашисты ударили в здание в центре Сум. За сутки в области ранен подросток. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рано утром 27 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Сумы. Попали в здание в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

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Он отметил, что враг нанес два удара. Второй раз враг атаковал, когда на месте уже работали спасатели.

"Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет. Все последствия ликвидируются", - отметил Григоров.

По данным полиции, повреждены здание гостиницы и автомобиль.

Удар по Сумам

Обстрел Сум 27 февраля
Обстрел Сум 27 февраля
Обстрел Сум 27 февраля
Обстрел Сум 27 февраля

Обстрелы Сумщины: ранен подросток и повреждена гражданская инфраструктура

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов области. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

В Сумах ранение получил 14-летний парень. В результате обстрелов повреждены частные дома, автозаправочная станция, гражданский автомобиль и забор храма.

В Лебедине повреждены три частных дома.

В Ворожбе поврежден автомобиль.

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Обстрелы Сумщины
Обстрелы Сумщины
Обстрелы Сумщины
Обстрелы Сумщины

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обстрел (32986) Сумская область (4205) Сумы (1364) Лебедин (9) Сумский район (613) Ворожба (11)
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