Утром рашисты ударили в здание в центре Сум. За сутки в области ранен подросток. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рано утром 27 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Сумы. Попали в здание в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

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Он отметил, что враг нанес два удара. Второй раз враг атаковал, когда на месте уже работали спасатели.

"Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет. Все последствия ликвидируются", - отметил Григоров.

По данным полиции, повреждены здание гостиницы и автомобиль.

Удар по Сумам









Обстрелы Сумщины: ранен подросток и повреждена гражданская инфраструктура

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов области. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

В Сумах ранение получил 14-летний парень. В результате обстрелов повреждены частные дома, автозаправочная станция, гражданский автомобиль и забор храма.

В Лебедине повреждены три частных дома.

В Ворожбе поврежден автомобиль.

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