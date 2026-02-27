Утром рашисты ударили в здание в центре Сум. За сутки в области ранен подросток. ФОТОРЕПОРТАЖ
Рано утром 27 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Сумы. Попали в здание в центре города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Он отметил, что враг нанес два удара. Второй раз враг атаковал, когда на месте уже работали спасатели.
"Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет. Все последствия ликвидируются", - отметил Григоров.
По данным полиции, повреждены здание гостиницы и автомобиль.
Удар по Сумам
Обстрелы Сумщины: ранен подросток и повреждена гражданская инфраструктура
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов области. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.
В Сумах ранение получил 14-летний парень. В результате обстрелов повреждены частные дома, автозаправочная станция, гражданский автомобиль и забор храма.
В Лебедине повреждены три частных дома.
В Ворожбе поврежден автомобиль.
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