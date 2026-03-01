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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти обстріляли 12 громад на Сумщині: п’ятеро поранених, пошкоджено об’єкт інфраструктури, будинки та авто

Обстріл Сумщини

Упродовж минулої доби російські війська вчинили понад 90 обстрілів по 28 населених пунктах у 12 громадах Сумської області, унаслідок чого є поранені.

Про наслідки російських атак за добу розповів голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені внаслідок обстрілів

Як зазначається, поранень дістали пʼятеро цивільних:

  • Миколаївська сільська громада – поранені чоловіки 41 і 82 років, постраждала 57-річна жінка (атака БпЛА);
  • Сумська громада – постраждав 25-річний чоловік (атака БпЛА);
  • Середино-Будська громада – поранений 42-річний чоловік (удар дрона).

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Пошкодження

Так, зафіксовано пошкодження у кількох громадах:

  • Садівська громада – об’єкт інфраструктури, нежитлове приміщення, автомобілі та сільгосптехніка;
  • Миколаївська сільська громада – приватний будинок і автомобілі;
  • Ямпільська громада – об’єкт інфраструктури, приватний будинок, господарчі споруди;
  • Сумська громада – легковий автомобіль, нежитлове приміщення;
  • Білопільська громада – легковий автомобіль;
  • Лебединська громада – господарська споруда.

Також дивіться: Дві людини загинули та одну поранено внаслідок атаки ворожого БпЛА на автівку на Сумщині. ФОТО

Повідомляється, що повітряна тривога в області тривала 21 годину 42 хвилини.

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обстріл (34369) Сумська область (4763)
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