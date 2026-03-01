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Окупанти обстріляли 12 громад на Сумщині: п’ятеро поранених, пошкоджено об’єкт інфраструктури, будинки та авто
Упродовж минулої доби російські війська вчинили понад 90 обстрілів по 28 населених пунктах у 12 громадах Сумської області, унаслідок чого є поранені.
Про наслідки російських атак за добу розповів голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Поранені внаслідок обстрілів
Як зазначається, поранень дістали пʼятеро цивільних:
- Миколаївська сільська громада – поранені чоловіки 41 і 82 років, постраждала 57-річна жінка (атака БпЛА);
- Сумська громада – постраждав 25-річний чоловік (атака БпЛА);
- Середино-Будська громада – поранений 42-річний чоловік (удар дрона).
Пошкодження
Так, зафіксовано пошкодження у кількох громадах:
- Садівська громада – об’єкт інфраструктури, нежитлове приміщення, автомобілі та сільгосптехніка;
- Миколаївська сільська громада – приватний будинок і автомобілі;
- Ямпільська громада – об’єкт інфраструктури, приватний будинок, господарчі споруди;
- Сумська громада – легковий автомобіль, нежитлове приміщення;
- Білопільська громада – легковий автомобіль;
- Лебединська громада – господарська споруда.
Повідомляється, що повітряна тривога в області тривала 21 годину 42 хвилини.
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