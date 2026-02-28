Ворог атакував авто "Укрпошти" на Сумщині: поранено двох чоловіків, один у важкому стані. ФОТО

На Сумщині російські дрони цілеспрямовано атакують цивільні автівки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по автівці "Укрпошти"

Як зазначається, вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді.

Постраждали двоє цивільних чоловіків - водій та місцевий житель.

"Попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Удар по Білопільській громаді

Також, за даними ОВА, росіяни вдарили по автомобілю в Білопільській громаді.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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