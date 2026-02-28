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Ворог атакував авто "Укрпошти" на Сумщині: поранено двох чоловіків, один у важкому стані. ФОТО

На Сумщині російські дрони цілеспрямовано атакують цивільні автівки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по автівці "Укрпошти"

Як зазначається, вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді.

Постраждали двоє цивільних чоловіків - водій та місцевий житель.

"Попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули та одну поранено внаслідок атаки ворожого БпЛА на автівку на Сумщині. ФОТО

удар по авто Укрпошти
удар по авто Укрпошти

Удар по Білопільській громаді

Також, за даними ОВА, росіяни вдарили по автомобілю в Білопільській громаді.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Читайте: 43 відділення "Укрпошти" підпалили в Україні за 2 роки: Смілянський заявляв, що це через повістки

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авто (6573) обстріл (34353) Сумська область (4761) Укрпошта (1163)
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