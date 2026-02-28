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Враг атаковал авто "Укрпочты" на Сумщине: ранены двое мужчин, один в тяжелом состоянии. ФОТО

В Сумской области российские дроны целенаправленно атакуют гражданские автомобили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по автомобилю "Укрпочты"

Как отмечается, утром враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской громаде.

Пострадали двое гражданских мужчин - водитель и местный житель.

"Предварительно, работник почтового отделения в тяжелом состоянии. Сейчас раненым оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли и один ранен вследствие атаки вражеского БПЛА на автомобиль на Сумщине. ФОТО

удар по авто Укрпочты
удар по авто Укрпочты

Удар по Белопольской громаде

Также, по данным ОВА, россияне нанесли удар по автомобилю в Белопольской громаде.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Читайте: 43 отделения "Укрпочты" подожгли в Украине за 2 года: Смелянский заявлял, что это из-за повесток

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авто (4221) обстрел (33004) Сумская область (4207) Укрпочта (336)
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