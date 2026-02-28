Враг атаковал авто "Укрпочты" на Сумщине: ранены двое мужчин, один в тяжелом состоянии. ФОТО

В Сумской области российские дроны целенаправленно атакуют гражданские автомобили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар по автомобилю "Укрпочты"

Как отмечается, утром враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской громаде.

Пострадали двое гражданских мужчин - водитель и местный житель.

"Предварительно, работник почтового отделения в тяжелом состоянии. Сейчас раненым оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли и один ранен вследствие атаки вражеского БПЛА на автомобиль на Сумщине. ФОТО





Удар по Белопольской громаде

Также, по данным ОВА, россияне нанесли удар по автомобилю в Белопольской громаде.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Читайте: 43 отделения "Укрпочты" подожгли в Украине за 2 года: Смелянский заявлял, что это из-за повесток