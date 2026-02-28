Враг атаковал авто "Укрпочты" на Сумщине: ранены двое мужчин, один в тяжелом состоянии. ФОТО
В Сумской области российские дроны целенаправленно атакуют гражданские автомобили.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по автомобилю "Укрпочты"
Как отмечается, утром враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской громаде.
Пострадали двое гражданских мужчин - водитель и местный житель.
"Предварительно, работник почтового отделения в тяжелом состоянии. Сейчас раненым оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Удар по Белопольской громаде
Также, по данным ОВА, россияне нанесли удар по автомобилю в Белопольской громаде.
По предварительной информации, люди не пострадали.
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