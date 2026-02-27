466 0
Два человека погибли и один ранен вследствие атаки вражеского БПЛА на автомобиль на Сумщине. ФОТО
Сегодня, 27 февраля, российские войска обстреляли гражданский автомобиль на Сумщине, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В чачстности, около 18:20 оккупанты атаковали беспилотником транспортное средство в Ворожбянской громаде Сумского района.
Жертвы атаки
Вследствие удара двое мужчин погибли, еще один 53-летний получил ранения.
Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.
Что предшествовало?
Напомним, сегодня российские войска атаковали аграрное предприятие в Шосткинском районе Сумской области, вследствие чего есть погибшие.
