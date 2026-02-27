Два человека погибли и один ранен вследствие атаки вражеского БПЛА на автомобиль на Сумщине. ФОТО

Сегодня, 27 февраля, российские войска обстреляли гражданский автомобиль на Сумщине, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В чачстности, около 18:20 оккупанты атаковали беспилотником транспортное средство в Ворожбянской громаде Сумского района.

Смотрите также: Утром рашисты попали в здание в центре Сум. За сутки в области ранен подросток. ФОТОрепортаж

Жертвы атаки

Вследствие удара двое мужчин погибли, еще один 53-летний получил ранения.



Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Читайте также: 4200 человек остаются в зоне обязательной эвакуации на границе Сумщины, - ОВА

Что предшествовало?

Напомним, сегодня российские войска атаковали аграрное предприятие в Шосткинском районе Сумской области, вследствие чего есть погибшие.