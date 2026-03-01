Оккупанты обстреляли 12 громад в Сумской области: пятеро ранены, повреждены объект инфраструктуры, дома и автомобили.

За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 28 населенным пунктам в 12 громадах Сумской области, в результате чего есть раненые.

О последствиях российских атак за сутки рассказал глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Раненые в результате обстрелов

Как отмечается, ранения получили пять гражданских:

Николаевская сельская громада – ранены мужчины 41 и 82 лет, пострадала 57-летняя женщина (атака БПЛА);

Сумская громада – пострадал 25-летний мужчина (атака БПЛА);

Середино-Будская громада – ранен 42-летний мужчина (удар дрона).

Повреждения

Так, зафиксированы повреждения в нескольких громадах:

Садовская громада – объект инфраструктуры, нежилое помещение, автомобили и сельхозтехника;

Николаевская сельская громада – частный дом и автомобили;

Ямпольская громада – объект инфраструктуры, частный дом, хозяйственные постройки;

Сумская громада – легковой автомобиль, нежилое помещение;

Белопольская громада – легковой автомобиль;

Лебединская громада – хозяйственное сооружение.

Сообщается, что воздушная тревога в области длилась 21 час 42 минуты.