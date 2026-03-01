РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8204 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
233 0

Оккупанты обстреляли 12 громад в Сумской области: пятеро ранены, повреждены объект инфраструктуры, дома и автомобили.

Обстрел Сумской области

За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 28 населенным пунктам в 12 громадах Сумской области, в результате чего есть раненые.

О последствиях российских атак за сутки рассказал глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Раненые в результате обстрелов

Как отмечается, ранения получили пять гражданских:

Смотрите также: Враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Сумской области: ранены двое мужчин, один в тяжелом состоянии. ФОТО

Повреждения

Так, зафиксированы повреждения в нескольких громадах:

  • Садовская громада – объект инфраструктуры, нежилое помещение, автомобили и сельхозтехника;
  • Николаевская сельская громада – частный дом и автомобили;
  • Ямпольская громада – объект инфраструктуры, частный дом, хозяйственные постройки;
  • Сумская громада – легковой автомобиль, нежилое помещение;
  • Белопольская громада – легковой автомобиль;
  • Лебединская громада – хозяйственное сооружение.

Смотрите также: Два человека погибли и один ранен в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в Сумской области. ФОТО

Сообщается, что воздушная тревога в области длилась 21 час 42 минуты.

Автор: 

обстрел (15110) Сумская область (2097)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 