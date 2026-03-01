233 0
Оккупанты обстреляли 12 громад в Сумской области: пятеро ранены, повреждены объект инфраструктуры, дома и автомобили.
За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 28 населенным пунктам в 12 громадах Сумской области, в результате чего есть раненые.
О последствиях российских атак за сутки рассказал глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Раненые в результате обстрелов
Как отмечается, ранения получили пять гражданских:
- Николаевская сельская громада – ранены мужчины 41 и 82 лет, пострадала 57-летняя женщина (атака БПЛА);
- Сумская громада – пострадал 25-летний мужчина (атака БПЛА);
- Середино-Будская громада – ранен 42-летний мужчина (удар дрона).
Повреждения
Так, зафиксированы повреждения в нескольких громадах:
- Садовская громада – объект инфраструктуры, нежилое помещение, автомобили и сельхозтехника;
- Николаевская сельская громада – частный дом и автомобили;
- Ямпольская громада – объект инфраструктуры, частный дом, хозяйственные постройки;
- Сумская громада – легковой автомобиль, нежилое помещение;
- Белопольская громада – легковой автомобиль;
- Лебединская громада – хозяйственное сооружение.
Сообщается, что воздушная тревога в области длилась 21 час 42 минуты.
