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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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В больнице скончался водитель "Укрпочты" Вячеслав Урчик, раненный во время удара РФ по Сумщине. ФОТО

Российские военные атаковали передвижное отделение АО "Укрпочта" в Сумской области, в результате чего смертельное ранение получил водитель Вячеслав Урчик.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

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Погиб водитель Укрпочты Вячеслав Урчик

Что известно

"В результате атаки на наше передвижное отделение в Сумской области наша почтовая семья потеряла героя - водителя Вячеслава Урчика, а его жена и 3-летняя дочь - отца и мужа", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что всю ночь врачи боролись за его жизнь, однако ранения оказались смертельными.

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Погиб водитель Укрпочты Вячеслав Урчик

"Несмотря на то, что атаки стали более частыми, наши героические работники не оставляют своих клиентов без помощи, лекарств, продуктов, а теперь - и зарядных станций. И эта работа иногда имеет свою высокую цену", - добавил Смелянский.

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Что предшествовало?

Напомним, утром 28 февраля россияне атаковали автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской громаде. В результате атаки пострадали двое гражданских мужчин - водитель и местный житель. Работник почтового отделения - в тяжелом состоянии.

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обстрел (33020) Сумская область (4211) Укрпочта (336)
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01.03.2026 15:48 Ответить
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01.03.2026 16:45 Ответить
 
 