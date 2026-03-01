В больнице скончался водитель "Укрпочты" Вячеслав Урчик, раненный во время удара РФ по Сумщине. ФОТО
Российские военные атаковали передвижное отделение АО "Укрпочта" в Сумской области, в результате чего смертельное ранение получил водитель Вячеслав Урчик.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате атаки на наше передвижное отделение в Сумской области наша почтовая семья потеряла героя - водителя Вячеслава Урчика, а его жена и 3-летняя дочь - отца и мужа", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что всю ночь врачи боролись за его жизнь, однако ранения оказались смертельными.
"Несмотря на то, что атаки стали более частыми, наши героические работники не оставляют своих клиентов без помощи, лекарств, продуктов, а теперь - и зарядных станций. И эта работа иногда имеет свою высокую цену", - добавил Смелянский.
Что предшествовало?
Напомним, утром 28 февраля россияне атаковали автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской громаде. В результате атаки пострадали двое гражданских мужчин - водитель и местный житель. Работник почтового отделения - в тяжелом состоянии.
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