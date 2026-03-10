Оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области: 9 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Новодмитровка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Берислав, Дудчаны, Украинка, Осокоровка, Любимовка, Садовое, Кизомыс, Антоновка, Надднепрянское, Широкая Балка, Томина Балка, Молодежное, Приднепровское, Ромашково, Новорайск, Нововоронцовка, Шевченковка, Бургунка, Веселое, Днепровское, Змиевка, Золотая Балка, Качкаровка, Казацкое, Львово, Ольговка, Токаровка, Велетенское, Софиевка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты испортили административные здания, коммунальную технику, частный гараж и автомобили.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.













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