Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: 9 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Новодмитрівка, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Дудчани, Українка, Осокорівка, Любимівка, Садове, Кізомис, Антонівка, Наддніпрянське, Широка Балка, Томина Балка, Молодіжне, Придніпровське, Ромашкове, Новорайськ, Нововоронцовка, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Ольгівка, Токарівка, Велетенське, Софіївка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлі, комунальну техніку, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.













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