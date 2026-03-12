Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов ранен человек в Краматорске. ФОТО
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского района Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 марта рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Краматорске ранен человек, повреждены 49 многоэтажек, 5 административных и офисных зданий, 4 учебных заведения, учреждение культуры, гостиница, общежитие, автостанция, 6 торговых точек и 35 легковых автомобилей. В Сергиевке Андреевской общины повреждена линия электропередач. В Дружковке повреждены административное здание и частный дом.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 405 человек, в том числе 55 детей.
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