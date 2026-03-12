Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено людину в Краматорську. ФОТО
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського району Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Краматорську поранено людину, пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, 4 освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, 6 торгових точок і 35 легкових автомобілів. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено лінію електропередач. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 405 людей, у тому числі 55 дітей.
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