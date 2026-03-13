Необычная история сумского дворника Сергея Гробового: работа в посольстве Кувейта, юридическое образование и знание языков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Гробовой из Сум сейчас работает дворником и имеет довольно необычную историю. Он овладел восемью языками, получил юридическое образование и работал в посольстве Кувейта, в частности помогал послу в решении бытовых вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал Суспільному.

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Что известно о мужчине

Так, Сергея Гробового ежедневно можно увидеть в центральной части Сум.

"В мои обязанности входит зимой уборка снега, нужно колоть лед, чтобы люди не упали. А летом я садовник, весной сажаю цветы, овощи, помогаю пожилым бабушкам", — говорит дворник.

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Как рассказал мужчина, он родился в Сумах. Его дедушка – кореец, поэтому культура и язык этой страны входят в число тех, что интересуют мужчину. Учился в школе №4. Был старшим ребенком в семье и начал работать с 14 лет, чтобы помочь маме. Окончил Херсонский факультет Запорожского юридического института, поэтому разбирается в истории и правоведении.

Работа в посольстве Кувейта

По словам Сергея, раньше он работал охранником в киевском метро.

"Пришел высокий черноволосый мужчина, начал что-то спрашивать, слово за словом, он сказал: "У нас есть вакансия в посольстве Кувейта, приходи на собеседование к послу", — рассказал мужчина.

Так Сергей устроился на должность сотрудника хозяйственного отдела в консульстве, а также помогал послу в бытовых делах.

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Как стал дворником

Когда в Украине сменился посол, Сергей вернулся в Сумы и начал работать дворником.

"Нравится быть на свежем воздухе, нравится общаться с людьми, доставлять им удовольствие. Если чисто – они благодарят меня за труд", – рассказал он.

Знакомство с женой

Сергей рассказывает, что познакомился со своей женой во время уборки улицы. Вместе с Лизой, которая приехала из Пекина на учебу, в августе 2025 года они создали интернациональную семью.

"Убирал на Октябрьской, сейчас Покровская, и увидел – две красавицы стоят. По-китайски сказал "Нихао", потому что я полиглот, знаю восемь языков. I can speak English... Также говорю по-польски, по-немецки, по-арабски", – говорит Сергей.

По его словам, он изучал английский в школе, но не видел в этом смысла. Позже за полгода он выучил средний уровень, мог свободно общаться.

Также Сергей знакомит жену с украинской культурой. Лиза любит носить украинские платки и обожает местные блюда.

Награда и благодарность

И.о. городского головы Сум вручил Сергею Гробовому нагрудную награду и благодарность – за весомый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Сум.