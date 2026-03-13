Незвична історія сумського двірника Сергія Гробового: робота в посольстві Кувейту, юридична освіта та знання мов. ФОТОрепортаж

Сергій Гробовий із Сум нині працює двірником і має доволі незвичайну історію. Він опанував вісім мов, здобув юридичну освіту та працював у посольстві Кувейту, зокрема допомагав послу з побутовими справами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів Суспільному.

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Що відомо про чоловіка

Так, Сергія Гробового щодня можна побачити в центральній частині Сум.

"До моїх обов'язків входить взимку прибирання снігу, треба довбати кригу, щоб люди не впали. А влітку я садівник, навесні саджаю квіти, овочі, допомагаю бабусям стареньким", – каже двірник.

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Як розповів чоловік, він народився в Сумах. Його дідусь – кореєць, тому культура і мова цієї країни серед тих, що цікавлять чоловіка. Навчався в школі №4. Був старшою дитиною в родині й почав працювати з 14 років, щоб допомогти мамі. Закінчив Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту, тому знається на історії і правознавстві.

Робота в посольстві Кувейту

За словами Сергія, раніше він працював охоронцем у київському метро.

"Прийшов високий чорнявий чоловік, почав щось питати, слово за слово, він сказав: "У нас є вакансія в посольстві Кувейту, прийди на співбесіду до посла"", – розповів чоловік.

Так Сергій влаштувався на посаду працівника господарського відділу в консульстві, також допомагав послу з побутовими справами.

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Як став двірником

Коли в Україні змінився посол, Сергій повернувся до Сум і почав працювати двірником.

"Подобається на повітрі, подобається спілкуватися з людьми, приносити їм задоволення. Якщо чисто – вони дякують мені за працю", - розповів він.

Знайомство з дружиною

Сергій розповідає, що познайомився зі своєю дружиною під час прибирання вулиці. Разом із Лізою, яка приїхала з Пекіну на навчання, у серпні 2025 року створили інтернаціональну родину.

"Прибирав на Жовтневій, зараз Покровська, і побачив – дві красуні стоять. Китайською сказав "Ніхао", тому що я поліглот, вісім мов знаю. I can speak English... Також польською говорю, німецькою, арабською", – каже Сергій.

За його словами, він вивчав англійську в школі, але не бачив сенсу. Пізніше він за пів року вивчив середній рівень, міг вільно спілкуватися.

Також Сергій знайомить дружину з українською культурою. Ліза любить носити українські хустки та обожнює місцеві страви.

Відзнака і подяка

В.о. міського голови Сум вручив Сергію Гробовому нагрудну відзнаку і подяку – за вагомий внесок у розвиток житлово-комунального господарства Сум.