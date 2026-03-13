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Правоохранители пресекли крупную трансграничную схему незаконного выезда за границу. ФОТОрепортаж

Оперативники Южного регионального управления ГПСУ приняли участие в масштабной операции правоохранительных органов Украины и Молдовы, в ходе которой была разоблачена крупная преступная группа, с 2023 года организовывавшая незаконный выезд граждан призывного возраста за границу.

Следственные действия прошли в 4 областях Украины, в деле фигурирует не менее 14 участников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Злоумышленники систематически подбирали "клиентов" в соцсетях и за сумму от $2000 до $10000 обеспечивали их нелегальный выезд в Молдову, Румынию, Венгрию и Беларусь. Полученные деньги легализовывали с помощью операций с криптовалютой.

Таким образом за границу было переправлено более 100 граждан. Трем фигурантам объявлено о подозрении, один уже получил приговор – 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

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Автор: 

Госпогранслужба (7174) Молдова (2012) Украина (44466)
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