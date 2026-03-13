Правоохоронці припинили велику транскордонну схему незаконного виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Оперативники Південного регіонального управління ДПСУ взяли участь у масштабній операції правоохоронців України та Молдови, у якій було викрито масштабну злочинну групу, що з 2023 року організовувала незаконний виїзд громадян мобілізаційного віку за кордон.

Слідчі дії пройшли у 4 областях України, у справі фігурує щонайменше 14 учасників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зловмисники систематично підшукували "клієнтів" у соцмережах та за ціну від $2000 до $10000 забезпечували їхній нелегальний виїзд до Молдови, Румунії, Угорщини та Білорусі. Отримані гроші легалізовували за допомогою операцій з криптовалютою.

Таким чином за кордон було переправлено понад 100 громадян. Трьом фігурантам оголошено про підозру, один вже отримав вирок – 5 років ув’язнення. Слідство триває.











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