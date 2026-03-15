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Прорыв труб произошел на проспекте Голосеевском в Киеве: затруднено движение транспорта. ФОТО
На Голосеевском проспекте в Киеве произошел прорыв труб теплосети. Из-за этого затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Движение затруднено
"В связи с прорывом труб теплосети на проспекте Голосеевском движение транспорта затруднено. На месте работают соответствующие службы, а патрульные следят за безопасностью дорожного движения", — говорится в сообщении.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
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