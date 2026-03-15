РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12429 посетителей онлайн
Новости Фото Прорыв теплосети
3 483 6

Прорыв труб произошел на проспекте Голосеевском в Киеве: затруднено движение транспорта. ФОТО

На Голосеевском проспекте в Киеве произошел прорыв труб теплосети. Из-за этого затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение затруднено

"В связи с прорывом труб теплосети на проспекте Голосеевском движение транспорта затруднено. На месте работают соответствующие службы, а патрульные следят за безопасностью дорожного движения", — говорится в сообщении.

прорыв теплосети

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Читайте также: 8 домов в Киеве два месяца затопляет горячей водой из-за прорыва теплосети: коммунальщики перекладывают ответственность. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2461) Киев (26512) прорыв (83) теплосеть (133)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 