Прорыв труб произошел на проспекте Голосеевском в Киеве: затруднено движение транспорта. ФОТО

На Голосеевском проспекте в Киеве произошел прорыв труб теплосети. Из-за этого затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение затруднено

"В связи с прорывом труб теплосети на проспекте Голосеевском движение транспорта затруднено. На месте работают соответствующие службы, а патрульные следят за безопасностью дорожного движения", — говорится в сообщении.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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