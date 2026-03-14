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Прорив труб стався на проспекті Голосіївському в Києві: ускладнено рух транспорту. ФОТО
На проспекті Голосіївському в Києві стався прорив труб тепломережі. Через це ускладнено рух транспорту.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ускладнено
"У зв’язку з проривом труб тепломережі на проспекті Голосіївському, рух транспорту ускладнений. На місці працюють відповідні служби, а патрульні слідкують за безпекою дорожнього руху", - сказано в повідомленні.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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