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Новини Фото Прорив тепломережі
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Прорив труб стався на проспекті Голосіївському в Києві: ускладнено рух транспорту. ФОТО

На проспекті Голосіївському в Києві стався прорив труб тепломережі. Через це ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ускладнено

"У зв’язку з проривом труб тепломережі на проспекті Голосіївському, рух транспорту ускладнений. На місці працюють відповідні служби, а патрульні слідкують за безпекою дорожнього руху", - сказано в повідомленні.

прорив тепломережі

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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