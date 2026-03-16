Сутки на Донетчине: почти полторы тысячи ударов, один человек получил ранения. ФОТОрепортаж
15 марта враг нанес 1490 ударов по Донецкой области. Под обстрелами оказались 8 населенных пунктов, повреждены 23 гражданских объекта, в том числе 7 жилых домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Белозерском ударом FPV-дрона повреждено 7 гаражей.
Краматорский район
В Константиновке в результате попадания FPV-дрона ранен гражданский человек, поврежден частный дом.
Краматорск россияне атаковали 6 раз, в частности БПЛА "Молния-2" – повредили частный дом, помещение агропредприятия, объекты инфраструктуры.
По Славянску враг нанес удар двумя FPV-дронами, повредив многоквартирный дом и гражданский автомобиль. Семь обстрелов выдержала Николаевка – повреждены три частных дома.
В результате атак дронов в Райгородке повреждено культурное учреждение, в Шабельковке – частный дом и хозяйственное сооружение.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Последствия вражеских атак
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