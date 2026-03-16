РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8432 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
465 0

Сутки на Донетчине: почти полторы тысячи ударов, один человек получил ранения. ФОТОрепортаж

15 марта враг нанес 1490 ударов по Донецкой области. Под обстрелами оказались 8 населенных пунктов, повреждены 23 гражданских объекта, в том числе 7 жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район 

В Белозерском ударом FPV-дрона повреждено 7 гаражей.

Краматорский район

В Константиновке в результате попадания FPV-дрона ранен гражданский человек, поврежден частный дом.

Краматорск россияне атаковали 6 раз, в частности БПЛА "Молния-2" – повредили частный дом, помещение агропредприятия, объекты инфраструктуры.

По Славянску враг нанес удар двумя FPV-дронами, повредив многоквартирный дом и гражданский автомобиль. Семь обстрелов выдержала Николаевка – повреждены три частных дома.

В результате атак дронов в Райгородке повреждено культурное учреждение, в Шабельковке – частный дом и хозяйственное сооружение.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: почти 1500 ударов врага, трое человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак

Сутки в Донецкой области
Сутки в Донецкой области
Сутки в Донецкой области
Сутки в Донецкой области
Сутки в Донецкой области

Автор: 

Краматорськ (2492) обстрел (33264) Донецкая область (12482) Бахмутский район (853) Краматорский район (1270) Покровский район (1773) Резниковка (49) Константиновка (2000) Николаевка (54) Шабельковка (8) Райгородок (24) Славянск (2734) Белозерское (30)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 