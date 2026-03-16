УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9051 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
465 0

Доба на Донеччині: майже півтори тисячі ударів, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

15 березня ворог завдав 1490 ударів по Донеччині. Під обстрілами опинилися 8 населених пунктів, пошкоджено 23 цивільні об’єкти, серед яких 7 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський район 

У Білозерському ударом FPV-дрона пошкоджено 7 гаражів.

Краматорський район

У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу, пошкоджено приватний будинок.

Краматорськ росіяни атакували 6 разів, зокрема БпЛА "Молнія-2" – пошкодили приватний будинок, приміщення агропідприємства, об’єкти інфраструктури.

По Слов’янську ворог вдарив двома FPV-дронами, пошкодивши багатоквартирний будинок і цивільне авто. Сім обстрілів витримала Миколаївка – пошкоджено три приватних будинки.

Внаслідок дронових атак у Райгородку пошкоджено заклад культури, у Шабельківці – приватний будинок і господарська споруда.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: майже 1500 ударів ворога, троє людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих атак

Доба на Донеччині
Доба на Донеччині
Доба на Донеччині
Доба на Донеччині
Доба на Донеччині

Автор: 

Краматорськ (936) обстріл (34617) Донецька область (11364) Бахмутський район (858) Краматорський район (1286) Покровський район (1789) Різниківка (49) Костянтинівка (598) Миколаївка (55) Шабельківка (8) Райгородок (25) Слов’янськ (839) Білозерське (30)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 