Доба на Донеччині: майже півтори тисячі ударів, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж
15 березня ворог завдав 1490 ударів по Донеччині. Під обстрілами опинилися 8 населених пунктів, пошкоджено 23 цивільні об’єкти, серед яких 7 житлових будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Білозерському ударом FPV-дрона пошкоджено 7 гаражів.
Краматорський район
У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу, пошкоджено приватний будинок.
Краматорськ росіяни атакували 6 разів, зокрема БпЛА "Молнія-2" – пошкодили приватний будинок, приміщення агропідприємства, об’єкти інфраструктури.
По Слов’янську ворог вдарив двома FPV-дронами, пошкодивши багатоквартирний будинок і цивільне авто. Сім обстрілів витримала Миколаївка – пошкоджено три приватних будинки.
Внаслідок дронових атак у Райгородку пошкоджено заклад культури, у Шабельківці – приватний будинок і господарська споруда.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Наслідки ворожих атак
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