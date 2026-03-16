Доба на Донеччині: майже півтори тисячі ударів, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

15 березня ворог завдав 1490 ударів по Донеччині. Під обстрілами опинилися 8 населених пунктів, пошкоджено 23 цивільні об’єкти, серед яких 7 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Білозерському ударом FPV-дрона пошкоджено 7 гаражів.

Краматорський район

У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу, пошкоджено приватний будинок.

Краматорськ росіяни атакували 6 разів, зокрема БпЛА "Молнія-2" – пошкодили приватний будинок, приміщення агропідприємства, об’єкти інфраструктури.

По Слов’янську ворог вдарив двома FPV-дронами, пошкодивши багатоквартирний будинок і цивільне авто. Сім обстрілів витримала Миколаївка – пошкоджено три приватних будинки.

Внаслідок дронових атак у Райгородку пошкоджено заклад культури, у Шабельківці – приватний будинок і господарська споруда.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

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Наслідки ворожих атак









