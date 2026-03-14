Доба на Донеччині: майже 1500 ударів ворога, троє людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих ударів у Донеччині пошкоджено 19 цивільних об’єктів, зокрема 9 житлових будинків. Під вогнем опинилися 11 населених пунктів, серед них міста Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено авто. В Андріївці пошкоджено 3 приватні будинки і 3 автомобілі.

Внаслідок дронових атак у Черкаському пошкоджено 2 приватних будинки, у Шабельківці – один будинок, у Староварварівці – три приватних оселі і 2 автомобілі, в Очеретиному – АЗС.

По Краматорську ворог вдарив чотирма дронами різного типу – пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, торговий павільйон, об’єкт інфраструктури.

У Сергіївці ворожий FPV-дрон влучив біля будинку – травмовано двох людей, пошкоджено цивільне авто..

Дружківку атакували три ворожих FPV-дрони – пошкоджено гараж і три цивільних автомобілі. В Олексієво-Дружківці росіяни поранили цивільну особу, пошкодили приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

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Наслідки ворожих атак













