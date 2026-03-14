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Новини Фото Обстріли Харківщини
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За добу на Харківщині внаслідок атак загинула людина, ще 11 людей постраждали. Зранку поранено залізничників та 11-річного хлопчика. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби, 13 березня, ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; 11 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Зранку 14 березня російські загарбники атакували електропоїзд поблизу села Водяне та селище Солоницівка. Поранено чотирьох залізничників та 11-річного хлопчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі й поліції області.

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Минулої доби окупанти атакували Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони з використанням безпілотників, РСЗВ, авіабомб та ракет.

"У м. Дергачі постраждали 42-річна жінка і 9-річний хлопчик; у с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади загинув 50-річний чоловік, постраждали жінки 44, 53, 59 років та 72-річний чоловік", - повідомив Синєгубов.

Удари по обʼєктах цивільної інфраструктури

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Одноробівка), приватний будинок, автомобіль (с. Баранівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль (сел. Приколотне), автобус, 7 приватних будинків (с. Нова Олександрівка), господарчу споруду (с. Худоярове), електромережі (с. Гетьманівка), приватний будинок (с. Новомиколаївка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (м. Дергачі), приватний будинок, електромережі (с. Замірці), приватний будинок (с. Безруки), 3 приватні будинки (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, залізничну інфраструктуру (сел. Слатине), 6 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Солоницівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено агрофірму (с. Базаліївка).

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Ранкові обстріли Харківщини

14 березня близько 05:40 у с. Водяне Богодухівського району ворожий БпЛА, попередньо "Герань-2", влучив поблизу приміського електропоїзда. Поранено машиніста. Ще троє його колег зазнали гострої реакції на стрес.

Також близько 07:00 російські військові, за попередніми даними, атакували селище Солоницівка Харківського району БпЛА типу "Герань-2". Пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення дістав 11-річний хлопчик.

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Наслідки російських атак

Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки
Росія атакувала Харківщину: поранені залізничники та діти, пошкоджено житлові будинки

Автор: 

обстріл (34588) Дергачі (40) Харківська область (2866) Богодухівський район (176) Куп’янський район (753) Харківський район (955) Чугуївський район (403) Баранівка (5) Одноробівка (8) Водяне (1) Нова Олександрівка (4) Приколотне (15) Новомиколаївка (2) Худоярове (1) Слатине (36) Замірці (1) Мала Данилівка (3) Солоницівка (2) Базаліївка (1) Гетьманівка (1) Безруки (3)
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