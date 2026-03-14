За добу на Харківщині внаслідок атак загинула людина, ще 11 людей постраждали. Зранку поранено залізничників та 11-річного хлопчика. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби, 13 березня, ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; 11 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Зранку 14 березня російські загарбники атакували електропоїзд поблизу села Водяне та селище Солоницівка. Поранено чотирьох залізничників та 11-річного хлопчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі й поліції області.

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Минулої доби окупанти атакували Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони з використанням безпілотників, РСЗВ, авіабомб та ракет.

"У м. Дергачі постраждали 42-річна жінка і 9-річний хлопчик; у с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади загинув 50-річний чоловік, постраждали жінки 44, 53, 59 років та 72-річний чоловік", - повідомив Синєгубов.

Удари по обʼєктах цивільної інфраструктури

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Одноробівка), приватний будинок, автомобіль (с. Баранівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль (сел. Приколотне), автобус, 7 приватних будинків (с. Нова Олександрівка), господарчу споруду (с. Худоярове), електромережі (с. Гетьманівка), приватний будинок (с. Новомиколаївка);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (м. Дергачі), приватний будинок, електромережі (с. Замірці), приватний будинок (с. Безруки), 3 приватні будинки (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, залізничну інфраструктуру (сел. Слатине), 6 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Солоницівка);

у Чугуївському районі пошкоджено агрофірму (с. Базаліївка).

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Ранкові обстріли Харківщини

14 березня близько 05:40 у с. Водяне Богодухівського району ворожий БпЛА, попередньо "Герань-2", влучив поблизу приміського електропоїзда. Поранено машиніста. Ще троє його колег зазнали гострої реакції на стрес.

Також близько 07:00 російські військові, за попередніми даними, атакували селище Солоницівка Харківського району БпЛА типу "Герань-2". Пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення дістав 11-річний хлопчик.

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Наслідки російських атак















